Beliebtes Event im August Kinderkrebshilfe: Spiel, Spaß und Musik beim Sommerfest Annika Stock 24.07.2026, 16:00 Uhr

i Die Beisitzerinnen Anne Au und Elke Warmer zusammen mit der ersten Vorsitzenden des Vereins Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten, Ramona Fischer. Sie freuen sich sehr auf das Event, auch wenn noch viel zu tun ist. Annika Stock

Am 16. August findet das in der Region etablierte und beliebte Sommerfest des Vereins Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten in Ingelbach statt. Dieses Jahr ist es auch eine Premiere, da das neue Vereinsheim im Ort fertiggestellt ist.

Eine Premiere steht für den Verein Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten in Ingelbach an. Dieses Jahr ist das neue Vereinsheim an der Adresse Im Scheid 3 fertig geworden und endlich gibt es kurze Wege für die Vereinsmitglieder zum Veranstaltungsort des in der Region etablierten und beliebten Sommerfestes.







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