Am 16. August findet das in der Region etablierte und beliebte Sommerfest des Vereins Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten in Ingelbach statt. Dieses Jahr ist es auch eine Premiere, da das neue Vereinsheim im Ort fertiggestellt ist.
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Eine Premiere steht für den Verein Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten in Ingelbach an. Dieses Jahr ist das neue Vereinsheim an der Adresse Im Scheid 3 fertig geworden und endlich gibt es kurze Wege für die Vereinsmitglieder zum Veranstaltungsort des in der Region etablierten und beliebten Sommerfestes.