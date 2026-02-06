452.000 Euro Spendengelder Kinderkrebshilfe Gieleroth schenkt vielen Hoffnung Annika Stock 06.02.2026, 12:36 Uhr

i Große Freude über die Spendensumme der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten: Auf dem Foto sind Ärzte und Mitarbeiter von den Institutionen zu sehen, sowie ein paar Vorstandsmitglieder und auch eine betroffene Mutter, die den Mitgliedern in einem kurzen Vortrag Ihre Perspektive nahegebracht hat. Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten

Ein großer Erfolg: Die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten haben nun Spendengelder in Höhe von 452.047,58 Euro aus dem Jahr 2025 an betroffene Familien und Einrichtungen übergeben, die diese medizinisch und menschlich begleiten.

Dankbarkeit und Hoffnung – das schenken die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten schon seit vielen Jahren Familien mit schwerst- und krebskranken Kindern. Nun wurden im Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth insgesamt Spendengelder in Höhe von 452.







Artikel teilen

Artikel teilen