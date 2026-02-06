Ein großer Erfolg: Die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten haben nun Spendengelder in Höhe von 452.047,58 Euro aus dem Jahr 2025 an betroffene Familien und Einrichtungen übergeben, die diese medizinisch und menschlich begleiten.
Dankbarkeit und Hoffnung – das schenken die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten schon seit vielen Jahren Familien mit schwerst- und krebskranken Kindern. Nun wurden im Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth insgesamt Spendengelder in Höhe von 452.