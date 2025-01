Spende aus Alsdorf Kinderkrebshilfe Gieleroth hilft kleinen Menschen Claudia Geimer 21.01.2025, 15:00 Uhr

i Im Haus Hellertal übergaben, von links: Willi und Karin Himmrich eine Spende an Uli und Jutta Fischer vom Freundeskreis der Kinderkrebshilfe Gieleroth. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Das Ehepaar Fischer engagiert sich seit Jahrzehnten für die Kinderkrebshilfe Gieleroth. Stets unterstützt von Ehepaar Himmrich und ihrem Team aus Alsdorf. Bei den Biergartenkonzerten 2024 ist eine Spendensumme von 550 Euro zusammengekommen.

Das Ehepaar Fischer steht bei den Freunden der Kinderkrebshilfe Gieleroth zwar nicht mehr in der ersten Reihe, aber das bedeutet nicht, dass Uli und Jutta Fischer in ihrem Engagement nachlassen. So sind beide wieder nach Alsdorf gefahren, um aus den Händen des Gastronomenehepaars Willi und Karin Himmrich einen Spendenscheck in Höhe von 550 Euro entgegenzunehmen.

