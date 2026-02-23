Ein Herzensprojekt des Vereins Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten wird wahr: ein eigenes Vereinsheim. Derzeit laufen die Arbeiten in Ingelbach auf Hochtouren. Unsere Reporterin konnte einen Blick ins neue Vereinsheim werfen.
Ein Herzenstraum wird für die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten wahr: ein eigenes Vereinsheim. Im September 2025 liefen dazu bereits erste Gespräche, am 23. Dezember wurde dann der Hauskauf per Notar bestätigt, wie die erste Vorsitzende Ramona Fischer berichtet.