Arbeiten in Ingelbach laufen Kinderkrebshilfe Gieleroth hat nun ein Vereinsheim Annika Stock 23.02.2026, 18:00 Uhr

i Hereinspaziert: Ramona Fischer (erste Vorsitzende) und ihr Mann Kai Fischer (Beisitzer) freuen sich riesig über das erste Vereinsheim der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten und fiebern der Fertigstellung entgegen. Annika Stock

Ein Herzensprojekt des Vereins Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten wird wahr: ein eigenes Vereinsheim. Derzeit laufen die Arbeiten in Ingelbach auf Hochtouren. Unsere Reporterin konnte einen Blick ins neue Vereinsheim werfen.

Ein Herzenstraum wird für die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten wahr: ein eigenes Vereinsheim. Im September 2025 liefen dazu bereits erste Gespräche, am 23. Dezember wurde dann der Hauskauf per Notar bestätigt, wie die erste Vorsitzende Ramona Fischer berichtet.







