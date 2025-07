„Es war der Wahnsinn“, freut sich Initiator Andreas Schmidt über die Benefiz-Fahrradtour, die er zugunsten des Kinderhaus Pumuckl in Hattert auf die Beine gestellt hat. „Es waren 151 Teilnehmer dabei. Die ganze Tour ist einfach nur perfekt gelaufen, es gab keine Unfälle, keine defekten Fahrräder, keinerlei Zwischenfälle. Die ganze Orga lief dank der guten Zusammenarbeit mit der Polizei Altenkirchen und Hachenburg einfach reibungslos“, so Schmidt weiter.

Zur Erinnerung: Andreas Schmidt ist seit 16 Jahren die gute Seele bei der Schumacher Group in Eichelhardt, ist dort fürs Facility-Management zuständig. Als sein Chef sich zum 60. Geburtstag statt Geschenken eine Spende ans Kinderhaus Pumuckl wünschte, war sein Interesse sofort geweckt. Zunächst sammelte er so viel und erfolgreich Pfandflaschen, dass er der Einrichtung schon bald Schecks in vierstelliger Höhe überreichen konnte.

i An allen Stopps gab es gute Verpflegung für die Teilnehmer. Andreas Schmidt

Doch das war ihm nicht genug – er wollte mehr tun, weshalb ihm die Idee mit der Benefiz-Fahrradtour kam. Und Schmidt stellte schnell fest, dass er mit dieser Idee offene Türen einrannte. Er sammelte Spendengelder, sicherte sich Sponsoren, machte Werbung und plante die gut 20 Kilometer lange Strecke mit entsprechenden Zwischenstopps und Verpflegung für alle Teilnehmer.

Nachdem also am vergangenen Wochenende alles reibungslos über die Bühne ging und die Resonanz auf das Event so gut war, wurde Schmidt natürlich auf eine Wiederholung angesprochen. „Ich weiß, dass sich viele Teilnehmer nach dem schönen Erlebnis am vergangenen Sonntag im kommenden Jahr eine zweite Auflage der Fahrradtour wünschen, und ich kann Stand jetzt sagen: Es wird eine geben – aber nicht im nächsten Jahr. Ich habe heute genau vor einem Jahr mit der Planung für diese Tour begonnen, und das war so zeitraubend und umfangreich, dass ich einsehen muss: Das kann ich nicht jedes Jahr wiederholen“, bilanziert er.

i Ein beeindruckender Blick von oben auf das Teilnehmerfeld. Andreas Schmidt

Der Erfolg gibt ihm und seinen Mühen allerdings recht, denn es sind bei dieser besonderen Fahrradtour stolze 16.135 Euro erradelt worden. Die Summe setzt sich aus dem Startgeld sowie aus Sponsorengeldern zusammen. Schön ist auch, dass es keine großen Kosten im Nachgang zu begleichen gibt, sodass das Geld komplett an das Kinderhaus Pumuckl gehen kann.

Und dort sind sie gut angelegt, denn Gaby Schmidt, die Leiterin vom Kinderhaus Pumuckl, kann den Kindern in der Einrichtung damit besondere Wünsche erfüllen. So ist geplant, von dem Geld eine Schaukel anzuschaffen. Außerdem sollen mit der Spende diverse Renovierungsarbeiten finanziert werden.

i Andreas Schmidt (stehend) freute sich, am Ende an Gaby Schmidt vom Kinderhaus Pumuckl in Hattert einen Scheck in Höhe von 16.135 Euro übergeben zu können. Andreas Schmidt

Was Andreas Schmidt besonders freut, ist die Tatsache, dass er einem Mädchen auf der Fahrradtour einen großen Wunsch erfüllen konnte: Das Mädchen konnte mit einem Spezialfahrrad, das Schmidt über Wäller Sport in Altenkirchen besorgt hatte, teilnehmen. Eine Betreuerin vom Kinderhaus Pumuckl ist dafür mitgefahren.