Schlechte Info für Familien Kinderärztlicher Notdienst in Kirchen schließt bald Daniel-D. Pirker 10.12.2025, 10:36 Uhr

i Der kinderärztliche Notdienst ist in den Krankenhäusern Kirchen und Hachenburg untergebracht. Daniel-D. Pirker

Nach über 20 Jahren endet der Kinderärztliche Notdienst KIND in Kirchen zum 1. Januar. Für Kinder und Eltern wird dies laut den Verantwortlichen zu Nachteilen führen. Was sind die Gründe für das nahende Aus?

Nach mehr als 20 Jahren steht der Kinderärztliche Notdienst am Standort Kirchen, der als erste kinderärztlich betriebene Notdienstzentrale in Rheinland-Pfalz gilt, vor dem endgültigen Aus. Wie der Kinderärztliche Notdienst in einer Pressemitteilung informiert, werden ab dem 1.







