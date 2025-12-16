Kinderärztlicher Notdienst: Hoffen auf Landrat Enders

Das angekündigte Aus für den kinderärztlichen Notdienst in Kirchen zum Jahreswechsel schlägt hohe Wellen. Jetzt hat sich der Kreistag Altenkirchen positioniert und will die drohende Schließung kurz vor Toreschluss noch abwenden.
Lesezeit 2 Minuten
Diesen Wunsch haben wohl viele Eltern auf ihrem weihnachtlichen Zettel stehen: Gibt es eine Chance, dass die kinderärztliche Notfallversorgung im Kreis trotz der Kündigung des bisherigen Betreibers (KIND) fortgeführt wird? Nachdem die Nachricht vom Aus der Einrichtung zum Jahreswechsel eine Vielzahl von enttäuschten und angstvollen Reaktionen ausgelöst hat, hat sich jetzt der Kreistag Altenkirchen eingeschaltet.