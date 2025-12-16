Ist Aus in Kirchen abzuwenden? Kinderärztlicher Notdienst: Hoffen auf Landrat Enders Markus Kratzer 16.12.2025, 13:00 Uhr

i Noch ist der kinderärztliche Notdienst in den Räumlichkeiten des Kirchener Krankenhauses untergebracht. Doch zum 1. Januar soll damit Schluss sein. Jetzt schaltet sich die (Kreis-)Politik ein. Daniel-D. Pirker

Das angekündigte Aus für den kinderärztlichen Notdienst in Kirchen zum Jahreswechsel schlägt hohe Wellen. Jetzt hat sich der Kreistag Altenkirchen positioniert und will die drohende Schließung kurz vor Toreschluss noch abwenden.

Diesen Wunsch haben wohl viele Eltern auf ihrem weihnachtlichen Zettel stehen: Gibt es eine Chance, dass die kinderärztliche Notfallversorgung im Kreis trotz der Kündigung des bisherigen Betreibers (KIND) fortgeführt wird? Nachdem die Nachricht vom Aus der Einrichtung zum Jahreswechsel eine Vielzahl von enttäuschten und angstvollen Reaktionen ausgelöst hat, hat sich jetzt der Kreistag Altenkirchen eingeschaltet.







