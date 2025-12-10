Aus für Angebot in Kirchen Kinderärztlicher Notdienst: Die Fronten sind verhärtet Daniel-D. Pirker 10.12.2025, 18:00 Uhr

i Seit zwei Jahrzehnten wird der kinderärztliche Notdienst im Kirchener Krankenhaus von dem Verein "KIND Kinderärztlicher Notdienst oberer Westerwald" betrieben. Daniel-D. Pirker

Zum 1. Januar 2026 soll Schluss sein. Der Verein hinter dem kinderärztlichen Notdienst stellt das Angebot in Kirchen ein – nicht ohne dem neuen Krankenhaus-Träger Vorwürfe zu machen. Doch der weist die Kritik deutlich von sich.

Nach mehr als 20 Jahren Organisation und Umsetzung des kinderärztlichen Notdienstes im Oberwesterwald zieht der „Kinderärztliche Notdienst KIND“ zum Jahresende den Schlussstrich. In einer für Mittwochmorgen freigegeben Pressemitteilung machen die Verantwortlichen von „KIND Kinderärztlicher Notdienst oberer Westerwald“, so der offizielle Name des Vereins hinter dem Angebot, der Diakonie in Südwestfalen schwere Vorwürfe.







