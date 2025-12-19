Diakonie und Verein KIND einig Kinderärztliche Notdienstzentrale bleibt in Kirchen Markus Kratzer 19.12.2025, 15:53 Uhr

i Auch 2026 wird die am Krankenhaus Kirchen angesiedelte Kinderärztliche Notdienstzentrale ihre Pforten öffnen. Das befürchtete Aus ist vom Tisch. Annika Stock

Eine gute Nachricht für junge Familien kurz vor Weihnachten. Das Aus für die Kinderärztliche Notdienstzentrale in Kirchen ist abgewendet. Doch was bedeutet die Einigung zwischen Diakonie und Trägerverein konkret?

Das drohende Aus für die Kinderärztliche Notdienstzentrale in Kirchen ist vom Tisch. Der Verein Kinderärztlicher Notfalldienst (KIND) und die Leitung des Diakonie-Klinikums Kirchen haben sich auf eine gemeinsame Fortführung des Zusatzangebotes der spezialisierten kinderärztlichen Versorgung verständigt – „in einem konstruktiven und angenehmen Austausch“, wie es in einer Pressemitteilung der Diakonie in Südwestfalen, seit Sommer Träger des ...







