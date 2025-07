Ihr Fall ging um die Welt. Zwei Brüder, sechs und neun Jahre alt, werden im April in einem abgelegenen Bauernhaus in Norditalien von der Polizei entdeckt – isoliert von der Außenwelt in einem Waldstück. Die Jungen, die zuvor im Raum Betzdorf gelebt haben, sind in Italien weder zur Schule gegangen noch von Ärzten behandelt worden. Sie trugen beim Auffinden Windeln und hatten nur ein sehr eingeschränktes Sprechvermögen. Der Vater der Kinder gab an, dass er sie vor Corona versteckt habe. Bewusst habe er alle sozialen Kontakte für sie abgelehnt.

Mittlerweile sind die Jungen in anderer Obhut. Aber haben die Brüder überhaupt eine Chance, wieder Tritt zu fassen, ein Leben zu führen, wie es andere Kinder in ihrem Alter tun? Birgit Jakobs, promovierte Ärztin und Psychotherapeutin aus Weyerbusch, hält das nicht für ausgeschlossen, ist vorsichtig optimistisch. „Die Widerstandskraft des Menschen ist oftmals viel stärker, als man es für möglich hält. Mit einer optimalen Förderung und Unterstützung ist es deshalb nicht ausgeschlossen, dass die beiden Kinder wieder ein ganz normales Leben führen können“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Als „heftig“ bezeichnet die Expertin das Schicksal der beiden Jungen, von dem sie aus den Medien erfahren hat. „Man denkt da unweigerlich an Kaspar Hauser“, so ihre erste Reaktion. Zum Hintergrund: Als vermutlich 16-Jähriger war Kaspar Hauser 1828 in Nürnberg aufgetaucht, anscheinend geistig zurückgeblieben, nur wenige Worte sprechend. Er gab an, über Jahre in einem dunklen Raum gefangen gehalten worden zu sein.

„Wie kann man als normal empfindender Mensch so handeln? Wie kommt man dazu, so etwas überhaupt auch nur ansatzweise in Erwägung zu ziehen?“

Der Fall der „Geisterkinder“ löst bei der Psychotherapeutin Birgit Jakobs Kopfschütteln aus.

„Es gibt immer wieder unheimlich krasse und zutiefst verstörende Geschichten, von denen man nicht glaubt, dass sie sich überhaupt zutragen können“, so Birgit Jakobs weiter. Mit Blick auf den Vater, der seine Kinder in einem abgelegenen Bauernhaus in einem Waldstück im Piemont von der Außenwelt abgeschottet hatte, löst der Fall bei ihr Kopfschütteln aus: „Wie kann man als normal empfindender Mensch so handeln? Wie kommt man dazu, so etwas überhaupt auch nur ansatzweise in Erwägung zu ziehen?“, fragt sie.

Dennoch will sie nicht ausschließen, dass die beiden Jungen ihren Vater lieben, obwohl dieser eklatant gehandelt und ihnen jede Form der sozialen Anbindung verwehrt habe. „Kinder zu isolieren, ist ein echtes Verbrechen gegen die Kinder“, wird die Psychotherapeutin deutlich. Man müsse in Deutschland für alles einen Führerschein machen, fürs Elternsein aber nicht. „Man geht einfach davon aus, dass Menschen dazu in der Lage sind, bestimmte Grundlagen auch umzusetzen. Dazu gehört auch, dass man als Eltern das Bewusstsein hat, dass Kinder soziale Wesen sind und auch ein Miteinander brauchen, eine Gesellschaft, in der sie leben“, ergänzt die Medizinerin. Dass der Vater, wie er es offenbar vorhat, das Sorgerecht für seine Söhne beantragt, hält Birgit Jakobs für unverantwortlich. „Ich will nicht hoffen, kann es mir aber auch nicht vorstellen, dass das passiert. Zum Vater dürfen sie auf keinen Fall zurück.“ Vielmehr wünscht sie sich, dass die Brüder jetzt „in eine richtige Familie“ kommen, damit die Chance besteht, dass sie sich „peu à peu erholen“.

„Im Nachhinein kann man feststellen, dass sie sich gut aus ihrer Situation befreit und wieder zu sich selbst gefunden hat.“

Der Werdegang von Natascha Kampusch, die in Österreich ein Martyrium erleiden musste, stimmt Birgit Jakobs optimistisch.

Dass Menschen in der Lage sind, widrigste Umstände zu schultern, macht die Expertin auch am Fall der Österreicherin Natascha Kampusch fest, die es 2006 geschafft hat, nach mehr als acht Jahren ihrem Entführer zu entkommen, der sie als Zehnjährige verschleppt und ihrer Freiheit beraubt hatte. „Im Nachhinein kann man feststellen, dass sie sich gut aus ihrer Situation befreit und wieder zu sich selbst gefunden hat.“

Dass man aber nie etwas zu 100 Prozent vorhersehen könne, habe sie in ihrer über 20-jährigen Tätigkeit schon häufig erlebt – im Guten wie im Schlechten. „Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein Vater als Alkoholiker viel Zeit mit seinem kleinen Kind verbracht hat und sich aus seiner Suchtsituation befreien konnte, ohne dass man heute noch etwas von seiner Abhängigkeit bemerkt“, berichtet sie. Umgekehrt schildert sie den Fall eines Kindes, dessen Mutter an einer tiefgreifenden Persönlichkeitsstörung litt, und das noch vor dem ersten Lebensjahr in eine Pflegefamilie gekommen sei. „Dennoch wurde hier im Erwachsenenalter eine Borderline-Störung festgestellt, die man eigentlich vor dem 18. Lebensjahr gar nicht diagnostizieren kann und darf. Das Kind hat damals tatsächlich nur die ersten Monate bei seiner Mutter verbracht. Was es da aber erlebt hat, hat sich so tief eingegraben, dass es überhaupt nicht in der Lage war, sich daraus zu befreien“, so die Psychotherapeutin.