Neuer Wirbel in Altenkirchen
Kinder- und Jugendpsychiatrie bald ohne leitende Ärzte?
Wie geht es weiter am Leuzbacher Weg in Altenkirchen? Die beiden verantwortlichen Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben gekündigt.
Markus Kratzer

Der Medizinstandort Altenkirchen kommt nicht zur Ruhe. Nach der Schließung des Krankenhauses und seiner „Degradierung“ zum MVZ erfuhr unsere Zeitung nun von den Kündigungen der beiden verantwortlichen Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Lesezeit 1 Minute
Altenkirchen. Die Nachricht erreichte unsere Zeitung aus mehreren unterschiedlichen Quellen und macht derzeit auch in der Kreisstadt die Runde: Andreas Vidal, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen und sein Stellvertreter Torsten Brömel haben gekündigt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKrankenhauskrise

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren