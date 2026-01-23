Neuer Wirbel in Altenkirchen Kinder- und Jugendpsychiatrie bald ohne leitende Ärzte? Markus Kratzer 23.01.2026, 12:00 Uhr

i Wie geht es weiter am Leuzbacher Weg in Altenkirchen? Die beiden verantwortlichen Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben gekündigt. Markus Kratzer

Der Medizinstandort Altenkirchen kommt nicht zur Ruhe. Nach der Schließung des Krankenhauses und seiner „Degradierung“ zum MVZ erfuhr unsere Zeitung nun von den Kündigungen der beiden verantwortlichen Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Altenkirchen. Die Nachricht erreichte unsere Zeitung aus mehreren unterschiedlichen Quellen und macht derzeit auch in der Kreisstadt die Runde: Andreas Vidal, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen und sein Stellvertreter Torsten Brömel haben gekündigt.







