Für junge Zuschauer in Wissen Kinder fiebern mit Held und Huhn auf der Theaterbühne Elmar Hering 10.06.2026, 16:30 Uhr

i Rund 500 Grundschüler füllten das Kulturwerk. Auf Einladung der FWG Wissen konnten sie sich das Theaterstück "Held oder Huhn" anschauen. Für Schüler aus Birken-Honigsessen war es sogar Ziel ihres Wandertages. Elmar Hering

Ein Theaterbesuch an sich ist schon etwas Besonderes. Erst recht für Kinder. So wie jetzt in Wissen. Für einige war die Aufführung sogar Ziel des Wandertages.

Rund 500 Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4 aus der Franziskus-Grundschule in Wissen und der Christophorus-Grundschule in Birken-Honigsessen kamen jetzt im Kulturwerk in den Genuss eines kindgerechten Theaterstücks. Mit „Held oder Huhn“ adressierte das Achja-Theater aus Essen seine Botschaft von Freundschaft, Mut und innerer Stärke an das junge Publikum.







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