Ein Theaterbesuch an sich ist schon etwas Besonderes. Erst recht für Kinder. So wie jetzt in Wissen. Für einige war die Aufführung sogar Ziel des Wandertages.
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Rund 500 Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4 aus der Franziskus-Grundschule in Wissen und der Christophorus-Grundschule in Birken-Honigsessen kamen jetzt im Kulturwerk in den Genuss eines kindgerechten Theaterstücks. Mit „Held oder Huhn“ adressierte das Achja-Theater aus Essen seine Botschaft von Freundschaft, Mut und innerer Stärke an das junge Publikum.