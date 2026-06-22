Derzeit proben rund 20 Kinder und Jugendliche eifrig in Flammersfeld für das neue Stück der Bartels Bühne „Der gestiefelte Kater“. Die Premiere ist am 15. August.
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„Rebhühner! Duftende, knusprige Rebhühner!“ Der König kann einfach an nichts anderes mehr denken als an die köstlichen, aber leider seltenen Vögel, die ihm kürzlich ein sehr sonderbares Wesen im Auftrag seines Herren verehrt hat. Ein Kater nämlich mit eleganten Stiefeln, feinem Umhang und federgeschmücktem Hut, der tadellose Manieren aufweisen konnte und sich überaus gewählt ausdrückte.