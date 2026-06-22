Theater in Flammersfeld Kinder der Bartels Bühne proben den gestiefelten Kater Julia Hilgeroth-Buchner 22.06.2026, 09:00 Uhr

i Der König (Josephine Hilger) und die Prinzessin (Elisabeth Hähr in Vertretung von Marlene Enders) liefern sich im Stück das ein oder andere Wortgefecht. Julia Hilgeroth-Buchner

Derzeit proben rund 20 Kinder und Jugendliche eifrig in Flammersfeld für das neue Stück der Bartels Bühne „Der gestiefelte Kater“. Die Premiere ist am 15. August.

„Rebhühner! Duftende, knusprige Rebhühner!“ Der König kann einfach an nichts anderes mehr denken als an die köstlichen, aber leider seltenen Vögel, die ihm kürzlich ein sehr sonderbares Wesen im Auftrag seines Herren verehrt hat. Ein Kater nämlich mit eleganten Stiefeln, feinem Umhang und federgeschmücktem Hut, der tadellose Manieren aufweisen konnte und sich überaus gewählt ausdrückte.







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