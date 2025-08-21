Bei 32 Grad hatte am vergangenen Mittwoch eine 29-Jährige aus dem Raum Gummersbach ihren kleinen Sohn eine Dreiviertelstunde im überhitzten Pkw gelassen. Der Vorfall wird nun ein juristisches Nachspiel für die Mutter haben.

Der Fall sorgte überregional für Aufsehen: Eine 29-Jährige aus dem Raum Gummersbach hatte am vergangenen Mittwoch in Wissen ihren kleinen Sohn vor dem Schwimmbad angeschnallt im Kindersitz im Pkw gelassen, angeblich, weil das Kind geschlafen habe. Die Mutter ging in den Bade-/Saunabereich des Schwimmbads – und zwar für eine Dreiviertelstunde.

Derweil saß der kleine Junge bei 32 Grad in dem schwarzen Pkw. Passanten hörten das Kind schreien und befreiten den völlig aufgelösten Jungen aus seinem Hitzegefängnis. Die Polizei hatte zunächst von einem sechsjährigen Jungen gesprochen, doch laut Staatsanwaltschaft Koblenz ist das Kind sogar erst drei Jahre alt.

Mit welchen Strafen hat die Frau zu rechnen?

Die im Schwimmbad ausfindig gemachte Mutter zeigte sich obendrein noch uneinsichtig und fand, dass eine Dreiviertelstunde gar nicht so lange sei. Sie habe dem Kind doch Wasser dagelassen und zudem die Fenster etwas geöffnet. Dass ein Autoinnenraum jedoch schon nach wenigen Minuten um das Doppelte aufheizen kann und somit besonders für kleine Kinder oder ältere Menschen zur Todesfalle werden könnte, schien die Frau nicht bedacht zu haben.

Entsprechend wurde seitens der durch die Retterin hinzugezogenen Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen die Mutter eingeleitet. Ebenso wurde das örtliche Jugendamt hinzugezogen. Doch was blüht der Frau jetzt? Wir haben nachgehört.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Misshandlung Schutzbefohlener

Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt nach Auskunft der Pressestelle dort in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren wegen der Misshandlung von Schutzbefohlenen gegen eine zum Tatzeitpunkt 29-jährige Deutsche aus dem Oberbergischen Kreis. Die Beschuldigte soll am 13. August gegen 17.20 Uhr ihren zunächst schlafenden dreijährigen Sohn in einem Kindersitz im Fahrzeug bei geöffneten Fahrer- und Beifahrerfenster vor dem Schwimmbad in Wissen bei Außentemperaturen von über 30 Grad zurückgelassen haben. Durch das Geschrei des zwischenzeitlich erwachten Kindes soll eine Zeugin aufmerksam geworden sein und das Kind aus dem Fahrzeug befreit haben.

Weiter heißt es: Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, sodass darüber hinaus keine weiteren Angaben gemacht werden können. Allerdings: Eine Misshandlung von Schutzbefohlenen nach Paragraf 225 des Strafgesetzbuches begeht unter anderem, wer eine Person unter achtzehn Jahren, die seinem Hausstand angehört, quält oder roh misshandelt oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt. Der Gesetzgeber sieht hierfür eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 10 Jahren vor.

Jugendamt Gummersbach bestätigt den Fall

Wir haben auch beim zuständigen Jugendamt in Gummersbach nachgehört, hier bezieht man sich allerdings auf den Datenschutz, was nähere Auskünfte zu dem Vorfall angeht. Bestätigen könne man aber, dass es sich bei dem Fall um eine Gummersbacher Familie handelt. „Ganz grundsätzlich sehen wir das Zurücklassen eines Kindes im Auto bei 30 Grad natürlich als Kindeswohlgefährdung“, heißt es zudem von dort.