Dramatischer Rettungseinsatz Kind gerät bei Ausflug mit Kindergarten in die Sieg Michael Fenstermacher 17.03.2026, 16:05 Uhr

i Ein Kind ist am Dienstagvormittag in Siegen in die Sieg geraten und musste reanimiert werden. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Ein Kind ist am Dienstagvormittag in Siegen bei einem Kindergartenausflug in die Sieg geraten und war zeitweise bewusstlos. Es befindet sich mittlerweile im Krankenhaus. Was über das Unglück und den Rettungseinsatz bekannt ist.

Dramatischer Rettungseinsatz am Dienstagvormittag an der Sieg im Siegener Stadtteil Niederschelden: Ein Kind ist während eines Kindergartenausflugs in den Fluss geraten, wie die Polizei mitteilt. Nachdem es aus dem Wasser geholt wurde, reanimierten medizinische Kräfte das Kind, das zu diesem Zeitpunkt bewusstlos war.







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