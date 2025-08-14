Schon nach einer Viertelstunde kann ein Auto im Sommer zur tödlichen Falle werden. In Wissen ließ jetzt eine Frau ihr Kind sogar 45 Minuten bei über 30 Grad angeschnallt im Kindersitz allein im Pkw – sie selbst ging in Wissen ins Schwimmbad.

Das schlafende Kind bei Temperaturen von über 30 Grad im Auto lassen, um selbst ins Schwimmbad zu gehen – dieser unglaubliche Vorfall hat sich am Mittwoch in Wissen ereignet. Gegen 18.15 Uhr meldete eine Passantin einen etwa sechs Jahre alten Jungen, der in der Stadionstraße in Wissen alleine in einem Pkw zurückgelassen wurde.

Aufgrund der hohen Außentemperaturen habe die Frau den kleinen Jungen schweißgebadet aus dem Pkw befreit. Noch vor Eintreffen der Polizei kam allerdings die Mutter des Jungen zurück, und es entflammte ein Streitgespräch zwischen der Helferin und der uneinsichtigen Mutter. Die Helferin hat sich zu dem Vorfall auch ausführlich auf Facebook geäußert. Sie schreibt in der Gruppe „Spotted: Wissen und Umgebung“: „Ich habe heute meine Schwester am Schwimmbad in Wissen abgeholt. Ich stand dort über 15 Minuten. Ich habe ein Kind weinen gehört und habe mir die ersten Minuten nichts dabei gedacht, bis eine Dame zu mir ans Auto kommt und mich fragte, ob ich das Schreien auch hören würde. Es hat mir und ihr keine Ruhe gelassen, also sind wir auf den Parkplatz gegangen, und bis jetzt habe ich echt keinerlei Worte dafür“, schreibt sie.

Kind saß angeschnallt und schreiend in einem schwarzen Pkw

Weiter heißt es, dass sie und die andere Frau dann ein schreiendes Kind in einem schwarzen Pkw fanden. „Ich habe sofort gecheckt, was los war, und habe versucht, das Auto zu öffnen. Das Kind war nass geschwitzt. Der Schweiß tropfte ihm von der Stirn, das Shirt war klatschnass. Das Auto war von außen abgeschlossen. Ich habe das Auto von innen aufbekommen, indem ich mit meiner Hand durchs Fenster greifen konnte, welches ein Stück offen war.“

Beherzt holte die Helferin das immer noch schreiende und völlig aufgelöste Kind aus dem Wagen. „Der Junge hat sich sofort an mich geklammert. Von der Mutter keine Spur. Eine Mitarbeiterin nahm das Kind mit und sagte, sie würde die Mutter kennen, sie wäre drinnen. Als ich den Jungen übergeben habe, hat mir das alles keine Ruhe gelassen. Der Junge lief vor mir her und hatte klare Abdrücke auf den hinteren Oberschenkeln, vom Schwitzen und vom Kindersitz. Denn er war im Auto angeschnallt in seinem Sitz! Er hätte selbst das Auto nicht verlassen können. Es waren zu derzeit laut iPhone 32 grad draußen.“

Mutter zeigt sich völlig uneinsichtig

Doch es kommt noch schlimmer, denn anstatt, dass die Mutter kleinlaut und dankbar war, kam es zum Streit. „Als ich ins Schwimmbad reinkam, stand die Mutter dort im Bademantel. Sie wurde aus dem Becken/der Sauna geholt. Die Mutter des Kindes sagte mir dann, dass ihr Sohn ja schlief und er erst seit 17.30 Uhr im Auto war und sie ihn nicht wecken wollte. Ich habe dieses Kind erst fast eine Stunde später aus dem Auto rausholen können. Dieser Junge war so erschöpft vom Weinen und der Hitze“, schreibt die Frau immer noch sichtlich fassungslos.

Die Mutter habe sich damit verteidigt, dass sie dem Kind ja die Fenster offengelassen und ihm etwas zu trinken dagelassen habe. „Die Flasche lag aber vor lauter treten und weinen des Jungen neben dem Sitz, nicht zu erreichen für das Kind.“ Weiter macht die Frau ihrer Empörung Luft. „Ich kann bis jetzt nicht glauben, was passiert ist. Keinerlei Einsicht! Allein die Tatsache, dass dein Kind schläft und du ernsthaft schon mal baden gehst, ist für mich das Letzte. Dieses Weinen wird mir noch tagelang in den Ohren liegen.“

Ermittlungsverfahren gegen die Frau wurde eingeleitet

Die Frau informierte daraufhin die Polizei und das Jugendamt. Auch der Polizeibeamte habe fassungslos auf die uneinsichtige Mutter reagiert. Der Junge blieb zum Glück unverletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Gegen die Mutter wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Jugendamt wird ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

In diesem Zuge warnt die Polizei auch noch einmal davor, Kinder, ältere Menschen oder Tiere bei Hitze allein im Auto zu lassen. I m parkenden Auto steigt die Temperatur selbst bei geöffneten Fenstern schnell bis auf mehr als 60 Grad Celsius an. Ab 46 Grad Celsius Innentemperatur wird es für Kinder kritisch. Bei 35 Grad besteht schon nach 15 Minuten Lebensgefahr.