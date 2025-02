Letzte Vorbereitungen laufen KG Burglahr fiebert Nelkensamstagsumzug entgegen 24.02.2025, 12:00 Uhr

i Allzu viel soll vom Prinzenwagen, der traditionell erst im Rahmen des Nelkensamstagsumzuges erstmals öffentlich begutachtet werden kann, noch nicht gezeigt werden, aber als „Vorgeschmack“ ist hier die Aggregatkiste zu sehen. Prinz Holger I.

Das Jahr 2025 ist ein besonderes für Burglahr, denn es finden zwei Jubiläen statt. Nicht nur die Ortsgemeinde feiert Jubiläum, sondern auch die KG Burggraf (77 Jahre). Vorsitzender André Wilsberg spricht über den anstehenden Umzug am 1. März 2025.

Jubiläumsjahr: Diese Bezeichnung trifft auf 2025 in Burglahr definitiv zu. Zum einen feiert die Ortsgemeinde ihr 700-jähriges Bestehen, zum anderen wird die Karnevalsgesellschaft Burggraf ’48 ebenfalls 77 Jahre alt. Zwar sei der Karnevalsumzug am 1. März der kleinste in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, wie der Erste Vorsitzende André Wilsberg der KG Burggraf ’48 im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, dennoch biete man den ...

