Die Vorfreude ist riesig: Nach Jahren findet die Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 wieder in der Stadthalle in der Kreisstadt statt, nachdem diese Jahre geschlossen war. Am 7. Februar laden die Karnevalisten zur Feier ein.
Endlich ist es so weit: Die Altenkirchener Karnevalisten können wieder in der Stadthalle Altenkirchen ihre große Prunksitzung feiern. Jahrelang mussten die Feierwütigen der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 nach Neitersen in die Wiedhalle ausweichen, da am 31.