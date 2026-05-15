Eine Person verletzt Kellerbrand auf dem Alsberg von Feuerwehr gelöscht Thomas Leurs 15.05.2026, 15:00 Uhr

i Schnell hat die Feuerwehr aus Betzdorf einen Kellerbrand auf dem Alsberg gelöscht. Thomas Leurs

Im Betzdorfer Stadtteil Alsberg ist es zu einem ausgedehnten Brand in einem Wohnhaus gekommen. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort gewesen und hat das Feuer gelöscht. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitag um 12.18 Uhr ist die Feuerwehr in Betzdorf zu einem Brand auf dem Alsberg alarmiert worden. „Die erste Meldung war Rauchentwicklung aus Gebäude“, sagt Markus Beichler, Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr Betzdorf-Gebhardshain, unserer Zeitung am Einsatzort in der Hermann-Hesse-Straße.







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