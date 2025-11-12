Altes Depot bei Friesenhagen
„Keiner weiß, wie das mit der Bundeswehr weitergeht“
Soldaten der Luftwaffe stehen bei einem Übergabeappell zum Wechsel vom Inspekteur der Luftwaffe auf dem Gelände vom Fliegerhorst Wunstorf. +++ dpa-Bildfunk +++
Michael Matthey. picture alliance/dpa

Nach Bundeswehr-Rückzug gab es kontroverse wie ambitionierte Pläne für das ehemalige Munitionsdepot Wildberger Hütte in Reichshof. Der bundesweite Umwandlungsstopp stellt nun alles auf Null. Betroffen ist auch das rheinland-pfälzische Friesenhagen. 

Für Emmerzhausen ist es eine neue Hürde in der Never-Ending-Story „Gewerbegebiet auf dem Stegskopf“. Das Bundesverteidigungsministerium hat ein Moratorium für die Umwandlung von insgesamt 200 ehemaligen oder aktuell militärisch genutzten Liegenschaften in zivile Zwecke verhängt – die Pläne des Dorfs im Westerwald für das ehemalige Lager und den Mobilmachungsstützpunkt sind davon ebenfalls betroffen.

