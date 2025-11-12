„Keiner weiß, wie das mit der Bundeswehr weitergeht“

Nach Bundeswehr-Rückzug gab es kontroverse wie ambitionierte Pläne für das ehemalige Munitionsdepot Wildberger Hütte in Reichshof. Der bundesweite Umwandlungsstopp stellt nun alles auf Null. Betroffen ist auch das rheinland-pfälzische Friesenhagen.
Für Emmerzhausen ist es eine neue Hürde in der Never-Ending-Story „Gewerbegebiet auf dem Stegskopf“. Das Bundesverteidigungsministerium hat ein Moratorium für die Umwandlung von insgesamt 200 ehemaligen oder aktuell militärisch genutzten Liegenschaften in zivile Zwecke verhängt – die Pläne des Dorfs im Westerwald für das ehemalige Lager und den Mobilmachungsstützpunkt sind davon ebenfalls betroffen.