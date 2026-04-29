Lassen sich Windenergieanlagen in Vogelschutzgebieten realisieren? Wie schwer wiegt der Schutz von Arten wie Rotmilan und Fledermaus? Zu einem Vorhaben im Wisserland liegt ein aktuelles Urteil vor.
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Es geht um Artenschutz, Abschaltzeiten und Konfliktzonen: In der Streitfrage, ob auf dem Hümmerich zwischen Mittelhof und Gebhardshain zwei Windkraftanlagen gebaut werden dürfen, liegt nun ein weiteres Gerichtsurteil vor, welches von den Beteiligten allerdings sehr unterschiedlich ausgelegt wird.