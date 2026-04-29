Nach Koblenzer Gerichtsurteil Keine Windkraft auf dem Hümmerich – oder doch? Elmar Hering 29.04.2026, 15:02 Uhr

i Seit Jahren gibt es Streit um die Frage, ob auf dem zur Stadt Wissen gehörenden Hümmerich, zwischen Mittelhof und Gebhardshain gelegen, zwei Windenergieanlagen errichtet werden dürfen. Elmar Hering

Lassen sich Windenergieanlagen in Vogelschutzgebieten realisieren? Wie schwer wiegt der Schutz von Arten wie Rotmilan und Fledermaus? Zu einem Vorhaben im Wisserland liegt ein aktuelles Urteil vor.

Es geht um Artenschutz, Abschaltzeiten und Konfliktzonen: In der Streitfrage, ob auf dem Hümmerich zwischen Mittelhof und Gebhardshain zwei Windkraftanlagen gebaut werden dürfen, liegt nun ein weiteres Gerichtsurteil vor, welches von den Beteiligten allerdings sehr unterschiedlich ausgelegt wird.







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