Ortsdurchfahrt Katzwinkel Keine Nachbarschaftshilfe in Sachen Tempoüberwachung Elmar Hering 27.06.2026, 11:00 Uhr

i In Katzwinkel rollt enorm viel Verkehr durch die lange Ortsdurchfahrt. Seit Jahren beschäftigt das Thema sowohl den Rat als auch Anwohner. Elmar Hering

Die lange Ortsdurchfahrt durch Katzwinkel (L279) wird nicht nur stark (3600 bis 3800 Kraftfahrzeuge täglich), sondern häufig auch zu schnell befahren. Das bringt Lärm, Unfallgefahren und andere Belastungen mit sich.

In ihrem Bemühen, die gefahrenen Geschwindigkeiten auf der Knappenstraße (L279) zu zügeln, will die Ortsgemeinde Katzwinkel nicht locker lassen – trotz eines kleinen Dämpfers zuletzt. Da für viele Katzwinkeler die Knappenstraße sozusagen eine verkehrliche Einheit bildet mit der Ortsdurchfahrt in Wingendorf, war die Idee aufgekommen, die Kirchener Radarmessungen auf Katzwinkel auszudehnen.







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