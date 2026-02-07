Vermüllung in Altenkirchen
Keine Altkleidercontainer mehr an öffentlichen Plätzen
Solche Container wird es im Stadtgebiet Altenkirchen nur noch auf privaten Flächen geben. Die Container an öffentlichen Plätzen in der Frankfurter Straße, Büchnerstraße und auf dem Festplatz werden abgebaut.
Annika Stock

Müll stapelt sich vielerorts an Altkleidercontainern. Das ist auch in Altenkirchen der Fall. Nach dem jüngsten Brand dreier Container hat sich die Stadt Altenkirchen nun entschieden, die öffentlichen Altkleidercontainer abzubauen.

Kurzfristig werden die Altkleidercontainer an öffentlichen Plätzen in der Kreisstadt Altenkirchen abgebaut. Das berichtet Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz im Gespräch mit unserer Zeitung, nachdem es jüngst auf dem Festplatz am Weyerdamm einen Brand von mehreren Containern gab.

