Wer hat was zu wem gesagt? Wer hat wen geschlagen? Diese und andere Fragen sollten jetzt am Amtsgericht Altenkirchen in Bezug auf einen vermeintlich antisemitisch motivierten Vorfall geklärt werden. Doch so weit ist es nicht gekommen.

Nach einem vermeintlich antisemitischen Vorfall in Altenkirchen im Herbst 2022 mussten sich jetzt drei junge Männer afghanischer Staatsangehörigkeit vor dem Amtsgericht verantworten. Am Ende kam der Beschluss von Richterin Larissa Familii ohne Hauptverhandlung zustande: Verfahrenseinstellung für zwei der Angeklagten, vorläufige Einstellung gegen Zahlung einer Geldbuße bei dem dritten Mann.

Hintergrund: Dies war nicht der erste angesetzte Verhandlungstermin, denn in den vergangenen zwei Jahren scheiterten mehrere Anläufe, weil immer mindestens einer der maßgeblichen Prozessbeteiligten fehlte – mal der Dolmetscher, mal ein Anwalt, mal Zeugen oder Angeklagte. So auch dieses Mal.

Andersgläubigen beleidigt und attackiert?

Dabei war der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft durchaus schwerwiegend: gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Volksverhetzung. Demnach sollen die drei jungen Männer im Oktober 2022 in Altenkirchen eine vierte Person, ebenfalls afghanischer Staatsangehörigkeit mit familiären jüdischen Wurzeln und mittlerweile christlichem Glauben, angegriffen haben. Einer habe zunächst dem Geschädigten in einem Lebensmittelladen zugerufen: „Was machst du jüdisches Arschloch hier in Altenkirchen?“ Dann habe er ihn geschlagen.

Als das Opfer versuchte zu fliehen, traf er auf die beiden anderen Männer und bezog von ihnen ebenfalls Prügel. Begleitend habe der Ersttäter geäußert: „Schlag das Judenarschloch!“ Der Geschädigte habe in ein Lokal flüchten können. Dort hätten die Angeklagten ihm zugerufen: „Du bist Jude, du bist Christ. Wenn du Eier hast, kommst du raus. Heute Nacht solltest du besser nicht in Altenkirchen schlafen.“ Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft erlitt der Geschädigte Prellungen, blaue Flecke und Schmerzen.

Geschädigter erscheint nicht zur Verhandlung

Während dieses Mal alle drei Angeklagten mit ihren Anwälten zur Verhandlung erschienen waren, fehlten sowohl der Geschädigte als auch ein Frasi-Übersetzer. In einem Fall wurde eine gerichtliche Ladung schlicht nicht beachtet. Oberstaatsanwalt Sven Regner bezeichnete die Situation als „extrem unbefriedigend“ und kam aufgrund der langen Verfahrensdauer und der „begrenzten Ressourcen der Justiz“ zu dem Schluss: „Also wenn es heute nicht gerät, dann müssen wir eine Lösung außerhalb der Hauptverhandlung finden.“ Er schlug vor, die Verfahren wie oben geschildert einzustellen.

Nach einer Besprechungspause mit ihren Anwälten stimmten die drei Angeklagten dem Vorschlag zu. Nebenbei: Die Notwendigkeit eines Dolmetschers scheint nicht allzu groß gewesen zu sein, denn alle drei gaben an, die Erläuterungen ihrer Rechtsbeistände verstanden zu haben. In Anbetracht der prekären Einkommenssituation des angeklagten, bislang nicht vorbestraften Ersttäters fiel die von der Staatsanwaltschaft geforderte Geldbuße (400 Euro an den Verein „Die Brücke“; zahlbar innerhalb von vier Monate) relativ niedrig aus. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. Das gilt auch für die Auslagen des einzig erschienenen Zeugen, der unverrichteter Dinge wieder abziehen musste.