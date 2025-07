Seit diesem Mittwoch ist es so weit: Die langjährige und angekündigte Baustelle an der B62 in Niederschelderhütte hat begonnen- und einige Autofahrer dann trotzdem noch überrascht.

Sie ist die Hauptverbindungsstraße vom Oberkreis im Kreis Altenkirchen nach Siegen: die Bundesstraße 62 durch den Ort Niederschelderhütte. Seit diesem Mittwoch ist jetzt auf einer Länge von mehr als 700 Metern die Straße von der Zufahrt zur Mittelstraße in Höhe der Brauerei bis zum Verkehrskreisel gesperrt. Es kann aber noch bis zum Lidl-Parkplatz gefahren werden. Autofahrer brauchen jetzt starke Nerven.

Aber nicht jeder scheint die angekündigte Sperrung mitbekommen zu haben. Fast im Minutentakt fahren am Mittwochvormittag Autos von der Hüttentalstraße (HTS) über den Kreisel auf die Baustelle zu. Während diese noch recht unkompliziert drehen und sich eine Route weiter in den Kreis Altenkirchen suchen können, ist das bei Lkw schon etwas schwieriger. Auch mancher Fahrer dieser großen Fahrzeuge scheint die Baustelle nicht auf dem Schirm beziehungsweise Navi gehabt zu haben und ist gezwungen recht umständlich zu wenden.

Supermarktbesucher stört die Baustelle nicht

Für Besucher des Lidl-Supermarktes scheint die Baustelle aber kein Problem darzustellen. „Ich wohne hier in der Nähe und fahre dann einfach wieder zurück“, sagt ein Familienvater mit Nachwuchs im Kindersitz. Die Baustelle störe ihn deshalb nicht. Auch ein weiterer Supermarktbesucher kann der Baustelle nichts Schlechtes abgewinnen. „Ich bin selbst beim Bau“, sagt er. „Die machen das schon richtig.“

Sehr wohl sind die Auswirkungen der Baustelle in der Glück-Auf-Straße in Mudersbach zu spüren. Denn auch wenn die offizielle Umleitung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) von Kirchen über Wehbach, Niederfischbach und Selbach ausgeschildert wurde, nehmen doch einige den wesentlich kürzeren Weg vom Verkehrskreisel in die Kölner Straße und dann über die Ortsstraßen nach Mudersbach bis zur Glück-Auf-Straße zurück auf die B62.

Anwohner in Glück-Auf-Straße merken deutlich höheres Verkehrsaufkommen

Genau in dieser Straße ist nun seit den frühen Morgenstunden der Verkehr deutlich mehr zu spüren gewesen, wie eine Anwohnerin unserer Zeitung berichtet. „Seit halb sechs ist es hier aus mit dem Schlafen“, sagt sie. Es sei ganz schlimm. Ihr Haus liegt direkt an der Straße, der Verkehr umso mehr spürbar. „Lkw sind hier auch schon durchgefahren. Obwohl sie das gar nicht dürften.“

Dabei sehe die Anwohnerin durchaus ein, dass die Baustelle sein muss und die Autofahrer sich dementsprechend kurze Umwege suchen. Doch in ihrer Straße gelte Tempo 30 – und das schon immer. „Daran sollten sich die Autofahrer zumindest halten“, sagt sie. Schließlich müsse sie auch mal lüften. Bei geöffneten Fenstern sei der Verkehrslärm dann doch sehr laut.

Arbeiten dauern insgesamt zweieinhalb Jahre

Die Arbeiten, die an diesem Mittwoch begonnen haben, sollen laut LBM je nach Witterung circa acht bis zehn Wochen dauern, also im Idealfall bis Mitte September. Dabei sollen die gesamte Fahrbahn erneuert sowie ein Gehweg und ein kombinierter Rad- und Gehweg errichtet werden. Sobald die Vollsperrungsphase abgeschlossen ist, solle die Baumaßnahme bis auf Weiteres unter halbseitiger Sperrung fortgesetzt werden. Insgesamt wird die Bauzeit an der B62 zweieinhalb Jahre betragen.