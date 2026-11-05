In Malberg wird das Gewerbegebiet nach mehr als zwei Jahrzehnten Realität. Damit wird eines der wenigen noch zur Verfügung stehenden Gebiete für die wirtschaftliche Entwicklung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain in Angriff genommen.
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Zwölf Hektar misst das geplante Gewerbegebiet in Malberg, in dem am vergangenen Montag der Spatenstich für den Bau der Erschließungsstraße stattgefunden hat. 8,8 Hektar können von Investoren und Unternehmen genutzt werden. Damit schließen sich die letzten Lücken, in denen es in der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain noch möglich ist, neues Gewerbe anzusiedeln.