Nach Erschließung in Malberg Kaum noch Raum für neue Gewerbegebiete in der VG Thomas Leurs 05.11.2026, 18:00 Uhr

i In den nächsten Wochen wird die Zufahrtsstraß für das Gewerbegebiet in Malberg entstehen. Thomas Leurs

In Malberg wird das Gewerbegebiet nach mehr als zwei Jahrzehnten Realität. Damit wird eines der wenigen noch zur Verfügung stehenden Gebiete für die wirtschaftliche Entwicklung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain in Angriff genommen.

Zwölf Hektar misst das geplante Gewerbegebiet in Malberg, in dem am vergangenen Montag der Spatenstich für den Bau der Erschließungsstraße stattgefunden hat. 8,8 Hektar können von Investoren und Unternehmen genutzt werden. Damit schließen sich die letzten Lücken, in denen es in der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain noch möglich ist, neues Gewerbe anzusiedeln.







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