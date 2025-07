Die Maxwäll Energiegenossenschaft und der Naturschutzverein Ebertseifen starten ein gemeinsames Artenschutzprojekt. Grundlage dafür ist der Kauf von 6,5 Hektar Waldflächen im Bereich Niederfischbach-Oberasdorf. Diese konnten, auch dank persönlicher Kontakte des ehemaligen Försters Reinhard Zens, von der vormaligen Besitzerin erworben werde. Als Glücksfall bezeichnen Zens und seine Mitstreiter Viktor Fieber und Peter Merzhäuser vom Verein „Ebertseifen Lebensräume“ den Umstand, dass mit der Maxwäll Energiegenossenschaft ein Investor eingestiegen ist, der die gleichen Ziele, nämlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit verfolgt.

Die Verträge, in denen beide Organisationen als Eigentümer festgelegt sind, wurden bereits notariell besiegelt und im Grundbuch festgehalten. Falls kein Einspruch erfolgt, wäre in Kürze der Weg frei für Naturschutzprojekte: „Wir möchten hier verschiedene Arten von Tieren und Pflanzen wieder ansiedeln, die teilweise verschwunden waren oder sind“, bringt Reinhard Zens eines der Ziele auf den Punkt. Schon jetzt gibt es zahlreiche schützenswerte Arten, so haben Ornithologen bereits 30 verschiedene Vogelarten (unter ihnen der seltene Baumpieper) ausgemacht. „Hier verläuft auch ein kleiner Bach mit dem Charakter Feuersalamanderbächlein“, nennt Peter Merzhäuser ein weiteres Biotopelement.

„Wir stehen noch ganz am Anfang.“

Reinhard Zens zum Status quo des Artenschutzprojektes.

Derweil weist das Gelände zahlreiche Kalamitätsflächen verschiedenen Alters und Bewuchses auf: „Im Augenblick wächst dort, was dort wachsen möchte“, skizziert Zens den derzeitigen Naturwuchs und macht klar, dass, sollte sich die Fichte als ehemalige Baumart wieder zu sehr durchsetzen, „wir einschreiten werden“. Esskastanien, Linden oder andere Baumarten könnten dort in Zukunft wachsen, vor allem aber sollen sie klimaresistent sein. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, dämpft Zens vorschnelle Erwartungen und macht klar, dass erst einmal das gesamte Gelände mit seiner Vielfalt „Stück für Stück“ in Augenschein genommen werden muss.

Die Maxwäll Energiegenossenschaft möchte ihren Beitrag zum Projekt leisten. Mit fünf Solarparks und einer derzeit jährlichen Energieausbeute von 7,5 Millionen Kilowattstunden (was einem Jahresverbrauch von 3000 Haushalten entspricht) ist sie eine der Top-Adressen für regenerative Energie im Westerwald, wobei weitere Anlagen geplant sind und andere nachhaltige Energieprojekte auf der Agenda stehen: „Wir hatten im Jahre 2022 das Glück, dass die Energiepreise hoch waren, das hat uns eine Menge Geld in die Kasse gespült“, sagt Vorstand Sebastian Pattberg. Sein Vorstandskollege Gerd Stein fügt hinzu, „dass damals aufgrund der großen Hitze in Frankreich Atomkraftwerke abgeschaltet wurden und unser Nachbarland Strom aus Deutschland importieren musste.“

Nach Möglichkeit nicht die letzte Kooperation

Trotz finanziell komfortabler Lage verzichteten die mehr als 600 Genossenschaftsmitglieder auf höhere Dividenden (im Durchschnitt etwa 4,8 Prozent jährlich) zugunsten von „Investitionen in die Zukunft“. Das Artenschutzprojekt ist eine solche Investition. „Durch den Klimawandel sind viele Tier- und Pflanzenarten bedroht, auch hier bei uns“, sagt Friedrich Hagemann von der Maxwäll Energiegenossenschaft. Das gemeinsame Artenschutzprojekt in Oberasdorf soll dem entgegenwirken und es sollen weitere „Koproduktionen“ folgen.

Von Vorteil dabei ist natürlich, dass die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt. Das wurde bei dem Gesprächstermin in Betzdorf und dem danach folgenden Ortstermin in Oberasdorf überaus deutlich: zwei Organisationen also, die an einem Strang ziehen. „Wir werden keinen positiven Einfluss auf diesen Planeten haben, wenn wir es nicht schaffen, Naturschutz und erneuerbare Energien zusammen zu denken“, sagt Merzhäuser, und Zens unterstreicht: „Das ist ein gutes Ding, das wir hier hinbekommen haben.“