Vorweihnachtliches Miteinander Katzwinkeler Lichterfahrt wird wieder ein Hingucker Elmar Hering 12.12.2025, 13:30 Uhr

i Zum fünften Mal ziehen die beleuchteten Trecker (wie hier im Vorjahr in Malberg) durch Katzwinkel. Davon soll erneut die Dorfjugend profitieren. Röder-Moldenhauer

Mit sogenannten Lichterfahrten tragen Landwirte aus dem Kreis Altenkirchen zur vorweihnachtlichen Atmosphäre bei. Sie wollen den Zuschauern am Straßenrand eine Freude machen. Der Umzug demnächst in Katzwinkel ist zugleich ein kleines Jubiläum.

Ein adventlicher Hingucker, der während der Corona-Zeit entstanden ist, hat sich in Katzwinkel inzwischen zu einer kleinen Tradition entwickelt. Deshalb wird es am Sonntag, 21. Dezember, die fünfte Lichterfahrt heimischer Landwirte geben.Während des rund zweistündigen Umzuges fahren die dekorierten Traktoren nahezu durch das ganze Dorf.







Artikel teilen

Artikel teilen