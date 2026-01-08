Katzwinkel will Hartplatz in Kunstrasenfeld umwandeln

Herkömmliche Hartplätze sind für Fußballer seit Jahren ein Auslaufmodell. Statt auf roter Asche wird heute lieber auf Kunstrasen gekickt. Auch in Katzwinkel wird ein solcher Umbau ins Auge gefasst.
Ähnlich wie in anderen Ortschaften will auch die Ortsgemeinde Katzwinkel den bisherigen Hartplatz in einen Kunstrasenplatz umwandeln. Zu diesem Zweck unterstützt der Gemeinderat die Bemühungen des örtlichen Turn- und Sportvereins (TuS), basierend auf dem Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“.