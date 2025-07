Auf ihrer Sommertour hat die Bündnis 90/Die Grünen-Spitzenkandidatin für den rheinland-pfälzischen Landtag, Katrin Eder, Halt in der Kreisstadt gemacht. Mit dem Format „Reiner Wein mit Katrin Eder“ schenkt die Ministerin überall im Land „mit offenem Ohr (reinen) Wein ein“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit Unterstützung der Altenkirchener Grünen gab es dafür am Donnerstag einen Stand auf dem Wochenmarkt, wo Eder den Menschen aus dem AK-Land Rede und Antwort stand bei einem Glas Rebensaft. Nahbar und gleich per du beantwortete sie Fragen der Bürger, etwa zu einem besseren Radwegenetz auf dem Land oder auch zu konkreten, lokalen Projekten, wie dem Ausbau der B414, wo eine Gegeninitiative die Ministerin auf die Problematik aufmerksam machte. Für Eder ging es dann zum Kochpunkt der Neuen Arbeit, wo sie mit anpackte. Es standen noch das Naturschutzgebiet bei Kircheib und eine Diskussionsrunde wegen des B8-Ausbaus in Weyerbusch auf dem Plan der Spitzenkandidatin.