Rechtsstreit ums Tierwohl Kater Foxis langer Weg zurück nach Weyerbusch 09.04.2026, 17:00 Uhr

i Kater Foxi ist nach einer längeren Auseinandersetzung wieder zurück bei den Lindners in Weyerbusch - unter Auflagen. Gunnar Lindner

Vor einigen Monaten hat ein Ehepaar aus Weyerbusch einen Straßenkater in Obhut genommen. Doch dann kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem zuständigen Tierschutzverein Siebengebirge. Was Foxi seitdem so alles erlebt hat.

Wenn Tierfreunde und Katzenliebhaber aufeinandertreffen, müsste Einigkeit herrschen – doch beim Thema Tierwohl gehen die Vorstellungen zuweilen auseinander. Ein Ehepaar aus Weyerbusch erhebt Vorwürfe gegen den Tierschutzverein Siebengebirge aus Bad Honnef.







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