Lieblingsrezepte handnotiert
Kartoffel feiert Comeback in Alsdorfer Kochbuch
Sabine Solbach-Ruppelt und Christine Connely stellen das erste Alsdorfer Kochbuch „Alsdorf isst gut“ vor. Ein zweiter Band ist s
Sabine Solbach-Ruppelt und Christine Connely stellen das erste Alsdorfer Kochbuch „Alsdorf isst gut“ vor. Ein zweiter Band ist schon in Arbeit.
Gaby Wertebach

Alsdorferinnen und Alsdorfer sammeln handgeschriebene Lieblingsrezepte und bringen Traditionen zurück in die Küche. Die Kartoffel feiert ein kleines Comeback – und das liebevoll gestaltete Kochbuch fördert auch die Nachbarschaftshilfe.

Lesezeit 2 Minuten
Manchmal braucht es nur sechs engagierte Menschen, eine gute Idee und eine Dorfgemeinschaft, die mitmacht. Herausgekommen ist in Alsdorf ein liebevoll gestaltetes Kochbuch voller Lieblingsgerichte, bewährter Familienrezepte und kulinarischer Erinnerungen: „Alsdorf isst gut“.
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