Alsdorferinnen und Alsdorfer sammeln handgeschriebene Lieblingsrezepte und bringen Traditionen zurück in die Küche. Die Kartoffel feiert ein kleines Comeback – und das liebevoll gestaltete Kochbuch fördert auch die Nachbarschaftshilfe.
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Manchmal braucht es nur sechs engagierte Menschen, eine gute Idee und eine Dorfgemeinschaft, die mitmacht. Herausgekommen ist in Alsdorf ein liebevoll gestaltetes Kochbuch voller Lieblingsgerichte, bewährter Familienrezepte und kulinarischer Erinnerungen: „Alsdorf isst gut“.