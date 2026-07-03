Dankeschön für Zivilcourage Karten für Mainz 05 für die kleinen Helden von Daaden Sonja Roos 03.07.2026, 20:00 Uhr

i Aaron Lindinger (9), Maila-Rosa Lenz (8), Lena-Kristin Lindner (8) und Johanna Stahl (9) retteten einen Dreijährigen vor dem Ertrinken im Daadener Freibad. Dafür wurden die Kinder geehrt und erhielten jetzt von Sabine Bätzing-Lichtenthäler Karten für ein Spiel von Mainz 05. Sonja Roos

Die vier Kinder, die am 19. Juni einen Dreijährigen im Daadener Freibad vor dem Ertrinken retteten, wurden nicht nur im Daadener Rathaus für ihren Mut ausgezeichnet, sie bekamen auch Geschenke. Unter anderem Karten für ein Spiel von Mainz 05.

Für die kleinen Helden von Daaden, die einen Dreijährigen im Freibad vor dem Ertrinken retteten, gab es nun noch ein ganz besonderes Dankeschön, und zwar von der stellvertretenden Ministerpräsidentin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Sie hat Aaron Lindinger (9), Maila-Rosa Lenz (8), Lena-Kristin Lindner (8) und Johanna Stahl (9) zu einem Spiel von Mainz 05 eingeladen.







Artikel teilen

Artikel teilen