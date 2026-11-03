Feststimmung am Siegufer Karnevalsauftakt mit vielen Highlights in Wissen Thomas Hoffmann 03.11.2026, 09:00 Uhr

i Die neue Session kann kommen. Der Vorstand der Wissener Karnevalsgesellschaft 1856 traf sich am Freitagabend in der Wissener Gaststätte "Alte Post", um die letzten Details einer umfangreichen Planung zu besprechen. Der geschäftsführender Vorstand (von links): Anna Schüttler-Rödel (zweite Geschäftsführerin), Uwe Egly (zweiter Vorsitzender), Marion Schwan (Vorsitzende), Sabrina Körbel (Kassiererin) und Thomas Broschk (Geschäftsführer). Thomas Hoffmann

Wissen startet in die Karnevalssaison: Neue Tollitäten, Bühnenhighlights und überraschende Aktionen sollen die Stadt in Feierlaune versetzen. Lesen Sie, wie die Macher die fünfte Jahreszeit in Schwung bringen.

Der November ist da, und mit ihm beginnt auch die fünfte Jahreszeit. Das gilt natürlich auch für die Wissener Karnevalsgesellschaft 1856, die einiges auf dem närrischen Plan hat. Schon am Sonntag, 8. November, werden ab 11.11 Uhr im Wissener Kulturwerk die neuen Tollitäten inthronisiert: „Zuvor aber wird das alte Dreigestirn – Thomas Nauroth, Lara Nauroth und Andrea Kessler – verabschiedet und es wird zu den Klängen des Bergmannslieds ...







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