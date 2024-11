Karnevalisten stehen in den Startlöchern: Prinzenproklamation bei der KG Horhausen

Horhausen. Frühling, Sommer, Herbst, Winter und ...? Richtig: die fünfte Jahreszeit heißt Karneval und beginnt normalerweise am elften Elften. Im Raum Horhausen startet sie fünf Tage später, am Samstag, 16. November, um 18.30 Uhr. Bester Stimmung werde sie dann im Kaplan-Dasbach-Haus ihr neues Prinzenpaar im Rahmen eines Festakts erstmals offiziell dem närrischen Volk präsentieren, kündigt die Karnevalsgesellschaft (KG) Horhausen an.

„Die Session steht kurz und knapp unter dem bunten Motto ,Zirkus‘. Die Prinzenhochburg befindet sich im schönen Güllesheim, der neuen Wahlheimat des Prinzen, der aus Huf stammt. Narretei kennt Gott sei Dank keine Grenzen, und so ist es nicht verwunderlich, dass auch Güllesheimer immer wieder zu den ,tragenden Säulen‘ im närrischen Horhausen zählen“, heißt es. Der künftige Prinz Michael (Müller) ist 34 Jahre alt, ein waschechter Höwer (Hufer) und Westerwälder Jong.

Wie die KG weiter mitteilt, ist er ein Mann, der alles kann, Trompete spielt, in der Ehrengarde engagiert und beim Wagenbau für den Rosenmontagszug schon lang im Einsatz ist. Prinzessin Kerstin Schmuck, „ein liebreizendes Jöleser Mädche mit den närrischen Bazillus im Blut“, gehört zu den Möhnen. 2005 standen ihre Eltern Wolfgang und Marion Schmuck als Prinzenpaar auf der Bühne. Als „Deko-Queen“ und „Party-Maus“ sei Kerstin in Freundeskreisen bekannt und geschätzt. „Michael und Kerstin haben mithin beste Voraussetzungen, um eine große Narrenschar durch die neue Session zu führen“, so der Vorstand der KG Horhausen.

Horhausen am 15.10.2024 Horhausen Der Narrenfahrplan Diese närrischen Veranstaltungen stehen an:

Ein Hofstaat mit 27 Mitgliedern – Familienangehörige, Verwandte, Freunde und Bekannte – wird Kerstin Schmuck und Michael Müller durch die Session begleiten. Der närrische Terminkalender ist prall gefüllt, es wird bereits fleißig am Prinzenwagen gebaut. Auch ein Kinderprinzenpaar fiebert schon der Session entgegen. Dabei handelt es sich um Nick Radermacher und Marleen Wertenbruch, beides Güllesheimer.

Los geht es bei der Prinzenproklamation am Samstag, 16. November, bereits um 18.30 Uhr mit den Kindertanzgruppen, die im Vorprogramm auftreten. Um 19 Uhr eröffnet der große Einmarsch der KG Horhausen, begleitet vom Spielmannszug Obersteinebach, den Abend. Tolle tänzerische Darbietungen, unter anderem von der neuen Showtanzgruppe, den Diamonds der KG Horhausen, gehören laut Ankündigung zum Programm. Auch Jugendfunken und Horser Funken sind wieder dabei.

Umliegende Vereine wie die Karnevalsgesellschaften Willroth, Oberlahr, Oberhonnefeld und Burggraf werden die Horhauser mit einer großen Abordnung besuchen. Ebenso kommt der Karnevalsclub (KC) Rot-Blau Niederbreitbach mit seinem Gardetanz. Die Band Schäl Pänz wird in der Halbzeit die erste musikalische Darbietung geben. Den krönenden Abschluss liefert die Kölner Band Stadtrand.