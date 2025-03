Umzüge locken Menschenmassen Karneval regiert in Altenkirchen und Burglahr Michael Fenstermacher

Emily Roos 02.03.2025, 18:05 Uhr

i Altenkirchen: Den krönenden Abschluss des Umzugs durch die Kreisstadt bildet der große Prinzenwagen der Altenkirchener KG mit Prinz Alex, auf dem auch Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz (2. von links) mitfährt. Chadia Struck

Die Sonne strahlt, die Stimmung ist prächtig: In Altenkirchen haben am Sonntag Tausende Zuschauer den Umzug von 42 Motivwagen und Fußgruppen erlebt. Einen Tag vorher ist man auch in Burglahr mit dem Verlauf des Umzugs zufrieden gewesen.

Die Sonne lacht mit den Jecken um die Wette: Dieses Jahr haben die Narren in Altenkirchen Glück mit dem Wetter. Unter blauem Himmel und Sonnenschein versammeln sich die Motivwagen und Fußgruppen in der Siegener Straße, bevor es um 14.11 Uhr in Richtung Fußgängerzone losgeht.

