Was einst in einer kleinen Werkstatt in einer Scheune in Neitersen begann, ist inzwischen eine führende Marke, die vom Westerwald aus in vielen Ländern der Welt präsent ist: Die Rede ist von der Firma Karl Georg, die vor genau 100 Jahren gegründet wurde und mittlerweile ihren Sitz am Bahnhof Ingelbach hat.

Der Gründer und Namensgeber des Unternehmens spezialisierte sich in seinem Handwerksbetrieb zunächst ab 1925 auf die Reparatur von landwirtschaftlichen Maschinen. Ein Betätigungsfeld war zudem die Produktion gummibereifter Ackerwagen, die jedoch mit Beginn des Zweiten Weltkriegs endete. Stattdessen begann Karl Georg mit der Produktion von Hülsenpuffern für Eisenbahnwaggons.

„Als Enkel des Firmengründers Karl Georg empfinde ich tiefe Dankbarkeit für das, was mein Großvater und viele treue Wegbegleiter in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben. Karl Georg war ein Mann des Handwerks – was seine Augen sahen, schufen seine Hände. Mit Bescheidenheit, Erfindergeist und unermüdlichem Fleiß legte er den Grundstein für unser Unternehmen.“

Michael Schnaufer, Gesellschafter Karl Georg GmbH

Nach der Zerstörung des Betriebs durch einen Bombenangriff am 21. Februar 1945 waren neue Betriebsstätten erforderlich, die zwischen der B256 und der Eisenbahnlinie entstanden. Sowohl die Grenze zwischen den Ortschaften Neitersen und Neiterschen als auch die Amtsgrenze zwischen Weyerbusch und Flammersfeld verlief mitten durch die Firma. Mit einer großen Portion Mut und Erfindungsreichtum sowie dank seines ungebrochenen Unternehmergeistes gelang es Karl Georg, schon wenige Jahre nach dem Krieg 100 Mitarbeiter in Lohn und Brot zu bringen.

Aus der Fertigung für Produkte für die Eisenbahn entwickelte sich alsbald eine Gesenkschmiede, die unter anderem Schmiedestücke für die Automobilindustrie herstellte. 1956 kam der Bereich Maschinenbau hinzu. 1964/65 wurde die Firma erweitert, indem Karl Georg das Gelände der stillgelegten Eisenerzgrube Georg bei Willroth erwarb und einen Teil der Fertigung dorthin verlagert.

i Das Bild zeigt Gründer Karl Georg mit seinem Enkel Michael Schnaufer, der 1985 die Verantwortung über die Geschäftsbereiche Stahlwerk und Schmiede sowie Puffer- und Kranradbau übernahm. Inzwischen steht mit Michael Schnaufers Tochter Kathrin Schnaufer bereits die vierte Generation als Gesellschafterin in der Verantwortung. Karl Georg GmbH

1966 erweiterte Karl Georg sein Unternehmen um die Herstellung von Laufrädern für Krananlagen und schienengebundenen Transportsystemen, bekannt als Kranradbau. Die Fertigung erfolgte in leer stehenden Hallen am Bahnhof Ingelbach. Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau Frieda 1967 übergab Karl Georg die Geschäftsbereiche Fahrzeugbau, Maschinenbau und Gesenkschmiede 1968 an seinen Sohn Edgar. Die verbleibenden Bereiche leitete der Firmengründer, der von seinen Mitarbeitern respekt- und zugleich vertrauensvoll „Vater“ genannt wurde, engagiert weiter. 40 Jahre an seiner Seite war Friedhold Bitzhöfer, zuletzt als Prokurist. 1969 erfolgte der Unternehmensumzug nach Ingelbach. Dort wurde aus dem zunächst als „Pfennigabteilung“ umschriebenen Kranradbau schnell ein profitables Geschäft, in das Karl Georg kräftig investierte.

Ein personeller Umbruch vollzog sich 1985, als der Enkel des Gründers, Michael Schnaufer, die Verantwortung für die Geschäftsbereiche seines Großvaters übernahm. Karl Georg, der im selben Jahr starb, wird von seinen Nachfahren als „bescheidener Handwerksmeister, der zum erfolgreichen Unternehmer aufstieg“, sowie als „leidenschaftlicher Visionär“ umschrieben. Sein Enkel erkannte die globalen Herausforderungen der Stahlindustrie und die zunehmenden Umweltauflagen und stellte den Betrieb dementsprechend zukunftsweisend auf.

i Der Unternehmensgründer Karl Georg mit seiner Frau Frieda, die maßgeblich am Aufbau der Firma beteiligt war: Wenn es die Zeiten erforderten, nahm Frieda Georg Pinsel und Farbe in die Hand und half in der Produktion mit - beispielsweise beim Lackieren von Puffern. Karl Georg GmbH

Ein Meilenstein für das Unternehmen war die Entwicklung des ersten Laufradblocks im Jahre 1993. Das darauf aufbauende Radblocksystem ist heute aus dem Sortiment des Unternehmens nicht mehr wegzudenken und wird weltweit verkauft. Zum Einsatz kommt das Produkt, das ständig weiterentwickelt wird, in vielfältigen Ausführungen – beispielsweise in Regalbediengeräten und Förderwagen, in Kränen, Laufkatzen, Stadionböden und tonnenschweren Kabelkarussellen. Individuelle Kundenwünsche werden berücksichtigt.

Der Standort Bahnhof Ingelbach wuchs im Laufe der Jahre immer weiter. 1998 wurde der Straßenname Am Bahnhof in Karl-Georg-Straße umgewandelt. 2022 erfolgte zudem die Umbenennung der Firma: Aus der Karl Georg Stahlherstellungs- und Verarbeitungs GmbH wurde die Karl Georg GmbH – einer der führenden Entwickler und Hersteller von Kran- und Industriekomponenten. Zum Unternehmen gehören inzwischen unter anderem Gesellschaften in Indien und Spanien, die dazu beitragen sollen, neue Vertriebswege zu erschließen und die internationale Präsenz der Westerwälder zu stärken, die am Standort Ingelbach rund 150 Mitarbeiter beschäftigen.

i Auf diesem Archivbild ist zu sehen, wie Angestellte an einer Karusselldrehmaschine für die Bearbeitung von größeren Kranlaufrädern tätig sind. Karl Georg GmbH

Mit dem Bau einer neuen Produktionshalle und eines neuen Verwaltungsgebäudes in Ingelbach sowie Innovationen bei den Produkten werden im Jubiläumsjahr 2025 die Weichen für die Zukunft gestellt. Zu dieser Richtung gehört auch die fortschreitende Digitalisierung: Aus diesem Grund wurde die IT-Abteilung kürzlich verdreifacht. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Vision 2030 formuliert, unter die verschiedene Schritte subsumiert werden. Künftig sollen neben der Herstellung neuer Techniken die Aufarbeitung gebrauchter Produkte und der Ausbau des Servicebereichs forciert werden.

Trotz ihrer weltweiten Ausrichtung betont die Karl Georg GmbH ihre Rolle als familiengeführtes Unternehmen. Inhaber Michael Schnaufer hat den Weg für die vierte Generation geebnet, denn seine Tochter Kathrin Schnaufer folgt ihm in diesem Jahr als Hauptgesellschafterin nach. Das operative Geschäft wird von Olaf Hees, Tim Winkel und Kevin Müller geführt. Ein gutes Betriebsklima ist den Verantwortlichen sehr wichtig. Investitionen in die Mitarbeiter zahlen sich laut Michael Schnaufer aus. Gleitzeitarbeit, die Rücksichtnahme auf familiäre Bedürfnisse, eine Kultur der Offenheit, gemeinsame Aktivitäten der Belegschaft (wie etwa mehrtägige Reisen) und allgemein ein respektvoller, fürsorglicher Umgang gelten bei Karl Georg als selbstverständlich. Das spreche sich in der Branche rum und führe zu guten Bewerbungen, sagt Michael Schnaufer, der im Jubiläumsjahr optimistisch nach vorne schaut.

Aus- und Weiterbildung funktioniert grenzüberschreitend

Aus- und Weiterbildung werden bei der Karl Georg GmbH großgeschrieben. In der eigenen Lehrwerkstatt beispielsweise werden jedes Jahr mehrere Zerspannungs- und Industriemechaniker ausgebildet. Auch Praktikanten und Werkstudenten (in Kooperation mit Universitäten) sind gern gesehen. Seit Kurzem bietet das Westerwälder Unternehmen auch Menschen aus Afrika, insbesondere aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda, die Möglichkeit einer Ausbildung. Die bisherigen Erfahrungen mit den jungen Afrikanern seien ausnahmslos gut, heißt es bei Karl Georg. Sie seien zu 100 Prozent motiviert und integrationsbereit. Dennoch benötigten die ausländischen Auszubildenden vor Ort noch Hilfe, etwa bei der Suche nach Wohnraum oder bei der Vermittlung von Sprachkursen. Ein Problem für die jungen Kollegen sei eine mancherorts fehlende Infrastruktur in unserer ländlichen Gegend, etwa beim ÖPNV. Die Hilfsbereitschaft der heimischen Mitarbeiter sei aber herausragend, lobt Gesellschafter Michael Schnaufer. nh