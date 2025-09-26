1700 Sorgenwürmchen hat die Almersbacherin Karin Nöller schon für den guten Zweck gehäkelt. Sie hat viele bereits an Seniorenheime, Arztpraxen, an das Tierheim in Ransbach-Baumbach und die Feuerwehr Dierdorf gespendet. Weitere Spenden sind geplant.
Kreativ sein macht Karin Nöller großen Spaß. Die Almersbacherin häkelt gerne für den guten Zweck sogenannte „Sorgenwürmchen“. Dabei handelt es sich um kleine, handgehäkelte Figuren, die als Glücksbringer und Trostspender dienen. Der Trend heißt auch „Worry Worms“ und stammt ursprünglich aus Großbritannien.