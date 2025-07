Dass ihr Lebenswerk fortgesetzt wird – das ist für Ursula Schüßler das wichtigste. 89 Jahre ist die ehemalige Gemeindeschwester alt. Und sie ließ es sich nicht nehmen, im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Betzdorf in der Gontermannstraße vorbei zu schauen, wo bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken an die Anfänge des Wohltätigkeitsbasars vor 60 Jahren erinnert wurde. Seit 60 Jahren verkaufen die Protestanten jährlich selbst gefertigte Dinge für karikative Einrichtungen und Vereine.

Selbst in der Pandemie konnte der Verkauf aufrechterhalten werden. Ursula Schüßler war damals die Initiatorin und die rüstige Seniorin hat Zeitungsausschnitte zu den Anfängen gesammelt, die in einer kleinen Ausstellung bei der Kaffeetafel gezeigt wurden. „Wollen wir es mal versuchen?“, habe sie damals, vor 60 Jahren, 1965, zu ihren Damen in den evangelischen Frauenhilfen in Alsdorf, Scheuerfeld und Wallmenroth, für die sie als Gemeindeschwester zuständig war, gesagt, erzählt Schüßler. Ihr war ein Prospekt des Lutherischen Weltbundes in die Hände gefallen, wo man allerhand Artikel bestellen und dann für eine gute Sache weiterverkaufen konnte. Der Grundstein für den evangelischen Kirchenbasar war damit gelegt und der Erlös ging damals an „chinesische Flüchtlinge in Hongkong“, verrät ein Zeitungsbericht.

i Um den runden Geburtstag zu feiern, trafen sich die Gäste zu einer Kaffeetafel im Gemeindezentrum. Claudia Geimer

Schnell gingen die Frauen dazu über, selbst zu basteln. „Wir haben genäht, gehäkelt, gestrickt“, erzählt Ilse Wienand. Nachdem Initiatorin Ursula Schüßler die Kirchengemeinde Richtung Siegen verlassen hatte, übernahm die heute 95-jährige Betzdorferin die Leitung des Basarteams. Auch sie ist zur Feier ins Gemeindezentrum gekommen. Die Dritte im Bunde ist Gisela Steffens vom „Crea(k)tiv Kreis“ der Gemeinde. Er hat vor zehn Jahren die Ausrichtung des Basars übernommen. Rund 20 Frauen treffen sich zweimal im Monat im „Gelben Salon“ im Gemeindezentrum. Bis zur Pandemie fand der Basar im Saal des Gemeindezentrums statt. Um die Corona-Regeln befolgen zu können, erfolgte der Umzug ins ehemalige Tabakgeschäft Leicher und dann in ein leer stehendes, benachbartes Ladenlokal in der Betzdorfer Fußgängerzone.

Der Basar findet eine Woche vor dem ersten Advent an den Markttagen dienstags und freitags statt. Außerdem beteiligt sich der Kreativkreis am Weihnachtsmärktchen an der Stadthalle. „Vor Ostern und im Herbst verkaufen wir ebenfalls saisonale Produkte auf dem Basar im Laden“, berichtet Gisela Steffens. Die Vereine und Einrichtungen, die mit Spenden aus dem Erlös bedacht werden, sind vielfältig, nachzulesen auf einer Liste vom vergangenen Jahr. Mit je 500 Euro bedacht wurden unter anderem der Partnerkreis Muku, das ambulante Kinderhospiz, der CVJM, die evangelischen Kitas in Betzdorf, das Hospiz in Bruche sowie Bildungswert in Betzdorf. Wie viel D-Mark und Euros in den vergangenen 60 Jahren für soziale Zwecke insgesamt zusammen gekommen sind, lässt sich nur erahnen. Allein der Verkauf von Kochbüchern unter dem Titel: „Dahem schmeckt es am besten“, mit eigenen Rezepten der Frauen, habe 50 000 Euro erbracht, erinnert sich Wienand. „Die Nächstenliebe ist für uns ausschlaggebend“, sagt die Seniorin, befragt nach der Motivation, sich zu engagieren, „wir haben schon eine Menge gemacht“, meint sie rückblickend.

i Pfarrein Karin Bayer (rechts) überreichte als Geschenk eine Collage. Claudia Geimer

So sehen es auch Ursula Schüßler und Giesela Steffens. Es sei wichtig, dass jeder Einzelne etwas macht und es nicht auf den anderen schiebt – „uns geht es gut, dann können wir auch etwas zurückgeben.“ Stadtbürgermeister Johannes Behner lobt als Gast das Engagement. „Das ist beachtlich und unbezahlbar und das über einen so langen Zeitraum.“ Auch die neue Pfarrerin Karin Bayer findet lobende Worte. Sie hat den „Crea(k)tiv Kreis“ bei einem Treffen besucht und dabei die Freude der Frauen gespürt. „Der Glaube spielt auch eine Rolle“, sagt die Seelsorgerin und überreicht als Geschenk eine selbst gestaltete Collage, mit einem Gesangbuch und Kaffeetasse, die die Kombination aus Glaube, Geselligkeit und kreativer Hilfe veranschaulicht.