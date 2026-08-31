33 Katzen, acht Hunde, zehn Kaninchen und zwei Ziegen betreut das Team vom Tierschutzverein Karibu „Hoffnung für Tiere“ derzeit in Breitscheidt. Immer mehr Abgabeanfragen erreichen den Verein, wie die erste Vorsitzende Kerstin Löbnitz schildert.
Lesezeit 4 Minuten
Immer weniger Menschen wollen Verantwortung und Zeit für Haustiere übernehmen, das beobachtet die Vorsitzende des Tierschutzvereins Karibu „Hoffnung für Tiere“, Kerstin Löbnitz. „Wir erhalten viele Anfragen für Abgabetiere“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Reporterin.