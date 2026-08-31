Tierschutzverein Breitscheidt Karibu sucht für zahlreiche Katzen ein neues Zuhause Annika Stock 31.08.2026, 17:30 Uhr

i Kerstin Löbnitz, Vorsitzende des Vereins, kümmert sich mit ihrem Team um zahlreiche Katzen, sowie Hunde, Kaninchen und Ziegen. In Breitscheidt warten viele Samtpfoten auf ein neues Zuhause. Annika Stock

33 Katzen, acht Hunde, zehn Kaninchen und zwei Ziegen betreut das Team vom Tierschutzverein Karibu „Hoffnung für Tiere“ derzeit in Breitscheidt. Immer mehr Abgabeanfragen erreichen den Verein, wie die erste Vorsitzende Kerstin Löbnitz schildert.

Immer weniger Menschen wollen Verantwortung und Zeit für Haustiere übernehmen, das beobachtet die Vorsitzende des Tierschutzvereins Karibu „Hoffnung für Tiere“, Kerstin Löbnitz. „Wir erhalten viele Anfragen für Abgabetiere“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Reporterin.







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