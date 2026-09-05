Wer mag sich ehrenamtlich im Tierschutz engagieren oder ein Haustier adoptieren? Der Tierschutzverein Karibu „Hoffnung für Tiere“ in Breitscheidt freut sich über jede helfende Hand und über tierliebe Menschen, die Katzen ein neues Zuhause geben.
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Egal ob Schmusekatze, Seniorkatze, verspieltes Kitten oder Katze mit Handicap, die noch ein schönes Zuhause sucht: Beim Tierschutzverein Karibu „Hoffnung für Tiere“ in Breitscheidt warten noch 20 erwachsene Tiere und acht Kitten auf Adoptanten. Kerstin Löbnitz ist seit Gründung des Vereins im Jahr 2007 mit den Geschicken des Vereins vertraut und hofft, dass die Katzen ein tolles Zuhause finden.