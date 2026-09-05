Engagierter Tierschutzverein 
Karibu Breitscheidt sucht Menschen für besondere Katzen
Kater Milow ist ein Perser-Mix und lässt sich nicht gerne Kämmen. Deshalb muss er einmal im Jahr geschoren werden. Auch er sucht
Kater Milow ist ein Perser-Mix und lässt sich nicht gerne Kämmen. Deshalb muss er einmal im Jahr geschoren werden. Auch er sucht ein Zuhause und wartet beim Verein Karibu „Hoffnung für Tiere“ auf Interessenten.
Annika Stock

Wer mag sich ehrenamtlich im Tierschutz engagieren oder ein Haustier adoptieren? Der Tierschutzverein Karibu „Hoffnung für Tiere“ in Breitscheidt freut sich über jede helfende Hand und über tierliebe Menschen, die Katzen ein neues Zuhause geben.

Lesezeit 3 Minuten
Egal ob Schmusekatze, Seniorkatze, verspieltes Kitten oder Katze mit Handicap, die noch ein schönes Zuhause sucht: Beim Tierschutzverein Karibu „Hoffnung für Tiere“ in Breitscheidt warten noch 20 erwachsene Tiere und acht Kitten auf Adoptanten. Kerstin Löbnitz ist seit Gründung des Vereins im Jahr 2007 mit den Geschicken des Vereins vertraut und hofft, dass die Katzen ein tolles Zuhause finden.
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