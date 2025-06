Mit dem festlichen Marsch „Jubelklänge“ eröffneten die Molzhainer Dorfmusikanten und der Musikverein Freusburg ihr Konzert im Bürgerhaus in Molzhain. Beim Blick aufs Wetter war den Musikern nicht zum Jubeln zumute: Denn es war einfach zu unbeständig und so wurde das eigentlich geplante Open-Air-Konzert hinterm Bürgerhaus ins Bürgerhaus verlegt. Es war ein besonderer Auftritt, denn die beiden Orchester gehen seit Oktober vergangenen Jahres gemeinsame Wege.

Seit Herbst proben die Musiker beider Vereine zusammen, abwechselnd donnerstags in Molzhain und in Freusburg. Patricia Heidrich, die Vorsitzende der Molzhainer Dorfmusikanten, erläutert in einem Gespräch vor dem Konzert, wie es zu der Kooperation gekommen ist. „Wenn bei einer Probe nur sieben Leute sitzen, dann ist das frustrierend“, sagt sie und fügt hinzu: „Was soll denn dann aus den Stücken werden.“ Die Blaskapellen in der Region kennen sich und so sind auch die Vorstände der Dorfmusikanten und des Musikvereins ins Gespräch gekommen, berichtet die Trompeterin. Herausgekommen ist eine Probengemeinschaft mit dem Ziel, gemeinsam aufzutreten – so wie beim Konzert im voll besetzten Bürgerhaus.

Das Bürgerhaus war vollbesetzt. Das Publikum lauschte bei Kaffee und Kuchen.

Mit Rüdiger Bröhl und Steffen Heupel proben gleich zwei Dirigenten abwechselnd mit den Musikern. Auch beim Konzert, das als gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und Kuchen gestaltet wurde, wechselten sich die beiden beim Dirigieren ab. Ein Zwischenfazit der Kooperation fällt auch bei Orchesterleiter Bröhl, kurz vor dem Auftritt, positiv aus: „Es ist gut angelaufen“, sagt er. Mit 15 bis 20 Männern und Frauen sind die Proben nun gut besucht – „das macht jetzt wieder viel mehr Spaß“, sagt die Vorsitzende.

Beide Vereine wollen eigenständig bleiben und Standardauftritte in den jeweiligen Gemeinden, wie bei Feierlichkeiten im Ort oder Martinsumzügen, auch weiterhin alleine bestreiten, so Heidrich. Allerdings wird der gute Draht natürlich untereinander genutzt, um, wenn der Bedarf besteht, Verstärkung anzufordern. Ein Vorteil der gemeinsamen Proben liegt auch darin – „das wir bei größeren Auftritten keine Aushilfen brauchen“, erläutert Heidrich. Der Teamgeist der Stammbesetzung werde gestärkt. Wichtig ist natürlich für beide Orchester die Nachwuchsarbeit. Es gebe aber noch keine Überlegungen, ob die Vereine eventuell zusammen ein Jugendorchester aufbauen könnten.

Der Auftritt wurde mit Kaffee und Kuchen gemütlich gestaltet.

Die Molzhainer Dorfmusikanten bieten Kindern die Möglichkeit, die ersten musikalischen Schritte in einer Blockflötengruppe zu unternehmen, berichtet Heidrich. Die Mädchen und Jungen zeigten beim Konzert unter der Leitung von Jasmin Krieger und Claudia Wiedemann, was sie seit einem Jahr gelernt haben. Die Erwachsenen gestalteten ihren Auftritt mit einem Programm aus Märschen, Polka, Nena und der Devise von Robbie Williams: „Let me entertain you“.