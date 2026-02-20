Proben in Altenkirchen Kantorei kostet Überraschungen der Johannes-Passion aus Julia Hilgeroth-Buchner 20.02.2026, 07:00 Uhr

i Schweres Stück, aber gute Laune: Kreiskantorin Hyejoung Choi, die während der Probe alle Hände voll zu tun hat, ist es wichtig, die Stimmung immer wieder mit einem Lächeln und Ermutigungen aufzulockern. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Proben in Altenkirchen laufen zur Zufriedenheit der Chorleiterin Hyejoung Choi. Die Aufführung von Bachs Johannes-Passion am 15. März wartet mit hochkarätiger Besetzung auf – und laut Kreiskantorin mit immer wieder Spannendem.

„Bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht seiner Jünger einer?“ Es ist die äußerst polyphone Nummer 12b, mit der Kreiskantorin Hyejoung Choi an diesem Abend die Probe eröffnet. Am Sonntag, 15. März, müssen alle Chorstücke der „Johannes-Passion“ von Johann Sebastian Bach sitzen, und deshalb arbeiten die 45 Sängerinnen und Sänger der Kantorei der Christuskirche Altenkirchen und des Projektchores hoch konzentriert mit.







