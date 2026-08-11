Forschung an der Uni Siegen
Kann eine Gruppentherapie bei Altersdepression helfen?
Ein aktuelles Forschungsprojekt an der Uni Siegen befasst sich mit dem Thema digitale Gruppentherapie bei Altersdepression.
Ein aktuelles Forschungsprojekt an der Uni Siegen befasst sich mit dem Thema digitale Gruppentherapie bei Altersdepression.
Arne Dedert. picture alliance/dpa

Depressionen und Ängste gehören auch im höheren Lebensalter zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Dennoch nehmen viele ältere Menschen psychotherapeutische Hilfe nur eingeschränkt in Anspruch. Kann ein digitales Angebot hier Abhilfe schaffen?

Lesezeit 3 Minuten
Trübe Gedanken und Stimmungsschwankungen gehören zum Alltag auch älterer Menschen. Lebenskrise und Sinnverlust sind für immer mehr Senioren keine Fremdwörter. Erkrankungen der Psyche wie Depressionen bleiben in dieser Generation aber oft unbemerkt, werden deshalb auch oft nicht behandelt.
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