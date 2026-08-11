Depressionen und Ängste gehören auch im höheren Lebensalter zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Dennoch nehmen viele ältere Menschen psychotherapeutische Hilfe nur eingeschränkt in Anspruch. Kann ein digitales Angebot hier Abhilfe schaffen?
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Trübe Gedanken und Stimmungsschwankungen gehören zum Alltag auch älterer Menschen. Lebenskrise und Sinnverlust sind für immer mehr Senioren keine Fremdwörter. Erkrankungen der Psyche wie Depressionen bleiben in dieser Generation aber oft unbemerkt, werden deshalb auch oft nicht behandelt.