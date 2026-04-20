Wie bereit ist Politik, ausgetretene Pfade im Gesundheitswesen zu verlassen? Diese Frage stellt Klaus Peter Weber vom Verein „In Würde alt werden“. Er wirbt für ein Modell, das Patienten genauer in den Fokus nimmt – und zudem noch Geld sparen kann.
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Die Geschichte von Bernd Schwan hat viele bewegt. Bei dem 67-Jährigen aus Alsdorf, der seit mehr als 48 Jahren nach einem Genickbruch im Rollstuhl sitzt, war zum Jahreswechsel ein Dekubitus im Bereich des Steißbeins diagnostiziert worden. Nachdem sich die Wunde entzündet hatte und immer weiter fortschritt, gab es zum Krankenhaus eigentlich keine Alternative.