SPD setzt auf neues Modell Kann der Kreis Regioklinik in Altenkirchen anschieben? Markus Kratzer 19.01.2026, 06:00 Uhr

i Andreas Hundhausen, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, ist optimistisch, dass eine Regioklinik in Altenkirchen das medizinische Versorgungsangebot in der Region verbessern kann. Thomas Leurs

Was sich genau hinter dem Begriff Regioklinik verbirgt, hat noch keiner klar definiert. Dass es ein Zukunftsmodell für das ehemalige Krankenhaus in Altenkirchen sein könnte, hoffen viele in der Region – auch die heimische SPD. Wir haben nachgefragt.

Als Chance zur Sicherung der medizinischen Versorgung im Altenkirchener Land sieht die SPD-Kreistagsfraktion die Schaffung einer Regioklinik in den Räumlichkeiten des ehemaligen DRK-Krankenhauses in der Kreisstadt. „Die Regioklinik ist ein neues Modell zur Sicherung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, das ambulante und stationäre Angebote kombiniert, die Grundversorgung ergänzt und die Nähe zu den Patientinnen und Patienten ...







Artikel teilen

Artikel teilen