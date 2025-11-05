Aktiver Verein seit 50 Jahren Kaninchenzüchter aus Niederfischbach feiern Jubiläum Claudia Geimer 05.11.2025, 18:00 Uhr

i Ralf Schmallenbach (links) und sein Vater Andreas freuen sich, dass der Kaninchenzuchtverein aus Niederfischbach sein 50-jähriges Bestehen feiern kann. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Es sei ein aufwendiges, aber auch ein sehr beruhigendes Hobby: Das sagen die Mitglieder des Kaninchenzuchtvereins aus Niederfischbach, der bereits seit 50 Jahren aktiv ist.

Es ist niedlich anzuschauen, wie der Blaue Wiener und der Zwergwidder, gemeinsam auf den Heuballen sitzend, in die Kamera schauen. „Kaninchen sind ruhige und zutrauliche Tiere“, sagt Ralf Schmallenbach. Seit 2020 ist der 36-Jährige Vorsitzender des RN 47 Niederfischbach, dem einzigen, noch aktiven Kaninchenzuchtverein im Kreis Altenkirchen.







