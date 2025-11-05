Kaninchenzüchter aus Niederfischbach feiern Jubiläum

Es sei ein aufwendiges, aber auch ein sehr beruhigendes Hobby: Das sagen die Mitglieder des Kaninchenzuchtvereins aus Niederfischbach, der bereits seit 50 Jahren aktiv ist.
Es ist niedlich anzuschauen, wie der Blaue Wiener und der Zwergwidder, gemeinsam auf den Heuballen sitzend, in die Kamera schauen. „Kaninchen sind ruhige und zutrauliche Tiere“, sagt Ralf Schmallenbach. Seit 2020 ist der 36-Jährige Vorsitzender des RN 47 Niederfischbach, dem einzigen, noch aktiven Kaninchenzuchtverein im Kreis Altenkirchen.