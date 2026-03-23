Nach dem Wahlsieg von Matthias Reuber (CDU) im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) haben die Direktkandidaten aus den anderen Parteien klare Wünsche und Forderungen. Aber wie bewerten Grüne, Linke, Freie Wähler und FDP ihr Ergebnis? Wir geben eine Übersicht.
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Der Schock um den Zuspruch für die AfD eint die Kandidaten im Wahlkreis 2 (Altenkirchen). Grünen-Kandidat Placido Grigoli (48) sagt über das Ergebnis: „Ich bin nicht unschlagbar happy.“ Das liege aber vor allem an dem erschreckenden Zuspruch für die AfD.
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Ressort und Schlagwörter
Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)