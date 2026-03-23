Stimmen nach der Landtagswahl Kandidaten haben klare Forderungen an Wahlsieger Reuber Sonja Roos

Annika Stock 23.03.2026, 12:00 Uhr

i Matthias Reuber geht als klarer Sieger im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) nach der Landtagswahl am 22. März hervor. Chadia Struck

Nach dem Wahlsieg von Matthias Reuber (CDU) im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) haben die Direktkandidaten aus den anderen Parteien klare Wünsche und Forderungen. Aber wie bewerten Grüne, Linke, Freie Wähler und FDP ihr Ergebnis? Wir geben eine Übersicht.

Der Schock um den Zuspruch für die AfD eint die Kandidaten im Wahlkreis 2 (Altenkirchen). Grünen-Kandidat Placido Grigoli (48) sagt über das Ergebnis: „Ich bin nicht unschlagbar happy.“ Das liege aber vor allem an dem erschreckenden Zuspruch für die AfD.







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