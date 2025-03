Wenn es zu Überlastungen im Kanal, an Pumpstationen oder der Kläranlagen kommt, wird eine interessante Technik zum Einsatz gebracht, um Schwachstellen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Kanalbenebelungsmaßnahme, über die zeitnah sowohl die Bürger als auch die örtliche Feuerwehr seitens der VG informiert wird. Denn bei der Maßnahme kann es vorkommen, dass austretender Nebel aus Dachbereichen hervortritt und schnell den Eindruck eines Brandes erwecken kann, wie Eduard Krebil vom Fachbereich Kommunale Betriebe gegenüber unserer Zeitung berichtet.

Die Kanalbenebelungsmaßnahme lief im März in einigen Straßen von Neitersen ab, genauer gesagt im Ortsteil Niederölfen. „Wir haben hier eine Untersuchung durchgeführt, um festzustellen, ob Grundstückskanäle fälschlicherweise an das öffentliche Schmutzwassernetz angeschlossen sind“ erklärt Eduard Krebil . „Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass die Schmutzwasserpumpstation, die das Abwasser zur Kläranlage befördert, bei Regenwetter an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Dies lässt vermuten, dass an einigen Stellen Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal eingeleitet wird.“

„Bei Verdacht können auch einzelne Gebäude überprüft werden.“

Eduard Krebil, VG-Verwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Laut Krebil laufen solche Maßnahmen nicht nach turnusmäßigen Zeiträumen an. „An sich wird es dann nötig, wenn wie Probleme feststellen. Wenn diese danach beseitigt sind, ist eine weitere Benebelung der kompletten Ortschaft nicht mehr nötig. Bei Verdacht können auch einzelne Gebäude überprüft werden.“

Vor Beginn einer solchen Maßnahme werden sowohl die Anwohner als auch die Feuerwehr informiert, denn es kann dabei vorkommen, dass Nebel aus dem Dachbereich eines Hauses hervortreten kann. Aber erst mal zur Technik: Um Fehlanschlüsse zu identifizieren, wird Nebel in das öffentliche Schmutzwasserleitungssystem eingebracht, wie Eduard Krebil ausführt.

i Eine transparente Kommunikation im Voraus zur Maßnahme ist wichtig, da austretender Nebel aus Dachbereichen schnell den Eindruck eines Brandes erwecken kann, wie Eduard Krebil ausführt. Marcel Röhrig

„Tritt dieser Nebel anschließend aus Hofentwässerungsrinnen oder Regenfallrohren aus liegt ein Fehlanschluss vor. Solche Fälle werden dokumentiert, und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden informiert, der Fehlanschluss ist dann umzuklemmen“, so der VG-Mitarbeiter. Dann werde gemeinsam nach einer geeigneten Lösung fürs weitere Vorgehen gesucht. Solche Kanalbenebelungsaktionen sind wichtig, denn sie helfen, die Funktionsfähigkeit der Abwasserentsorgung sicherzustellen und so langfristige Schäden zu vermeiden.

Wichtig sei es seitens der Verbandsgemeinde, die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung transparent zu gestalten und Missverständnisse im Rahmen solcher Maßnahmen zu vermeiden, wie Krebil betont. Die nächste Benebelung wird es vermutlich erst zum Jahresende 2025 geben, da die Ergebnisse der aktuellen Aktion aufgearbeitet werden müssen, wie der VG-Mitarbeiter ausführt.