Harmonien in Kirchen
Kammerchor Marienstatt unterstreicht seine Qualität
Chorleiterin Veronika Zilles dirigierte den Kammerchor Marienstatt hoch konzentriert.
Chorleiterin Veronika Zilles dirigierte den Kammerchor Marienstatt hoch konzentriert.
Gaby Wertebach

Der Kammerchor Marienstatt verwandelte das katholische Gotteshaus in Kirchen in einen Raum intensiver Klangmomente. Facettenreiches Programm, überraschende Akzente und generationsübergreifende Stimmen erzeugten nachhaltige Begeisterung.

Lesezeit 2 Minuten
Ein außergewöhnliches Konzert des Kammerchores Marienstatt erlebten die Besucherinnen und Besucher am Sonntagnachmittag in der katholischen St.-Michael-Kirche in Kirchen. Dies überraschte kaum, denn Chorleiterin Veronika Zilles hat sich in der Region längst einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

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