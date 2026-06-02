Harmonien in Kirchen Kammerchor Marienstatt unterstreicht seine Qualität Gaby Wertebach 02.06.2026, 11:00 Uhr

i Chorleiterin Veronika Zilles dirigierte den Kammerchor Marienstatt hoch konzentriert. Gaby Wertebach

Der Kammerchor Marienstatt verwandelte das katholische Gotteshaus in Kirchen in einen Raum intensiver Klangmomente. Facettenreiches Programm, überraschende Akzente und generationsübergreifende Stimmen erzeugten nachhaltige Begeisterung.

Ein außergewöhnliches Konzert des Kammerchores Marienstatt erlebten die Besucherinnen und Besucher am Sonntagnachmittag in der katholischen St.-Michael-Kirche in Kirchen. Dies überraschte kaum, denn Chorleiterin Veronika Zilles hat sich in der Region längst einen hervorragenden Ruf erarbeitet.







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