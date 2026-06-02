Der Kammerchor Marienstatt verwandelte das katholische Gotteshaus in Kirchen in einen Raum intensiver Klangmomente. Facettenreiches Programm, überraschende Akzente und generationsübergreifende Stimmen erzeugten nachhaltige Begeisterung.
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Ein außergewöhnliches Konzert des Kammerchores Marienstatt erlebten die Besucherinnen und Besucher am Sonntagnachmittag in der katholischen St.-Michael-Kirche in Kirchen. Dies überraschte kaum, denn Chorleiterin Veronika Zilles hat sich in der Region längst einen hervorragenden Ruf erarbeitet.